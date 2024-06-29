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Жена Бруклина Бекхэма планирует судиться из-за смерти своей собаки

29 июня 2024 22:42
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Стас Кожушко
Редактор
Никола Пельтц планирует засудить грумеров за смерть своей собаки
Американская актриса Никола Пельтц. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В середине июня американская актриса Никола Пельтц сообщила о смерти своей любимой собаки Налы. Теперь жена британского бизнесмена модели Бруклина Бекхэма планирует подавать иск в суд.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Невестка Дэвида и Виктории Бекхэмов наняла команду адвокатов и планирует подать в суд на груминг-компанию. Актриса хочет привлечь к ответственности тех, кто, по ее мнению, виновен в смерти ее собаки. Чихуахуа Нала жила с Николой девять лет. Собака умерла 14 июня сразу после того, как ее забрали от грумеров.

Когда Никола привезла Налу домой, она обнаружила, что чихуахуа задыхается, у домашнего питомца был синий язык. Пельтц поехала к ветеринару, но через несколько часов собака скончалась. По данным TMZ, в записях клиники значится, что в легких Налы обнаружили жидкость. Также перед смертью у нее наблюдались ускоренное сердцебиение и некоторые неврологические проблемы.

Никола Пельтц и Нала
Никола Пельтц и Нала. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Незадолго до смерти чихуахуа прошла медицинское обследование, показавшее, что она полностью здорова. Кроме того, странные симптомы наблюдались и у других собак Николы после посещения того же грумера в Нью-Йорке.

По данным таблоида, Пельтц планирует судиться не ради денег, а для того, чтобы другие владельцы домашних животных не пострадали от действий грумеров.

Бруклин Бекхэм и Нала
Бруклин Бекхэм и Нала. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Напомним, ранее мы писали, что дом, в котором умерла голливудская актриса Мэрилин Монро, спасли от сноса. Также мы рассказывали, что голливудский актера Бена Аффлека предупреждали о разводе с Дженнифер Лопес.

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