Никола Пельтц планирует засудить грумеров за смерть своей собаки

Американская актриса Никола Пельтц. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

В середине июня американская актриса Никола Пельтц сообщила о смерти своей любимой собаки Налы. Теперь жена британского бизнесмена модели Бруклина Бекхэма планирует подавать иск в суд.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Невестка Дэвида и Виктории Бекхэмов наняла команду адвокатов и планирует подать в суд на груминг-компанию. Актриса хочет привлечь к ответственности тех, кто, по ее мнению, виновен в смерти ее собаки. Чихуахуа Нала жила с Николой девять лет. Собака умерла 14 июня сразу после того, как ее забрали от грумеров.

Когда Никола привезла Налу домой, она обнаружила, что чихуахуа задыхается, у домашнего питомца был синий язык. Пельтц поехала к ветеринару, но через несколько часов собака скончалась. По данным TMZ, в записях клиники значится, что в легких Налы обнаружили жидкость. Также перед смертью у нее наблюдались ускоренное сердцебиение и некоторые неврологические проблемы.

Никола Пельтц и Нала. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Незадолго до смерти чихуахуа прошла медицинское обследование, показавшее, что она полностью здорова. Кроме того, странные симптомы наблюдались и у других собак Николы после посещения того же грумера в Нью-Йорке.

По данным таблоида, Пельтц планирует судиться не ради денег, а для того, чтобы другие владельцы домашних животных не пострадали от действий грумеров.

Бруклин Бекхэм и Нала. Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

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