Жена Джастина Бибера оголила ягодицы в пляжной фотосессии

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер продемонстрировала свою невероятную фигуру на новых снимках. Красавица позировала в бикини на съемках календаря Rhode Skin.

Фото супруга Джастина Бибера опубликовала в своих социальных сетях.

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27-летняя модель показала свой подтянутый пресс и бронзовый загар. Знаменитость поразила позами в крошечных белых стрингах, лежа на шезлонге.

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Хейли выпустила лимитированную серию календаря для своего бренда красоты Rhode Skin. На обложке календаря Хейли была изображена в бикини. Календарь был подарен как бонус для дополнения бренда — средства Pineapple Refresh. В календаре Хейли также была бывшая модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол. Роскошные звезды вместе позировали для календаря в черно-белых купальниках.

Хейли основала свой бренд Rhode Skin в июне 2022 года. Помимо средства для умывания Pineapple Refresh, она также выпускает молочко, пептидную жидкость, крем для восстановления барьера, пептидные средства по уходу за губами и помады.

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