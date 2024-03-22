Жена Джастина Бибера похвасталась подтянутой фигурой в спортивном наряде

Супруга Джастина Бибера похвасталась подтянутой фигурой в спортивном наряде
Супруга певца Джастина Бибера, Хейли, продемонстрировала свою невероятную фигуру во время съемки для Fila. 27-летняя модель примеряла наряды из новой кампании марки.
Об этом пишет Daily Mail.
Хейли Бибер примерила образ обольстительной спортсменки
Хейли на снимках, позирует, сидя на деревянном бруске, одетая в пиджак в тонкую полоску. Модель примеряла белые кроссовки и белые носки с голубыми полосками. На другом снимке она продемонстрировала свой подтянутый пресс, надев белый спортивный бюстгальтер и трусики с логотипом Fila. Дополнила образ толстыми серьгами-кольцами и тонким бриллиантовым колье.
Недавно Хейли и ее супруг Джастин Бибер опровергли слухи о проблемах в их пятилетнем браке. Ее отец Стивен Болдуин попросил своих подписчиков "помолиться за свою дочь и зятя".
Супруг Хейли рассказал, что в 2022 году он страдал синдромом Рамзи Ханта и болезнью Лайма, что в конечном итоге привело к отмене его мирового тура Justice World Tour.
Хейли Бибер поделилась в своей истории Instagram, что слухи о ее отношениях были "взяты с воздуха".
"Я знаю, что может быть интересно подпитывать эти истории, но просто знайте, что они всегда ложны", — добавила она.
Напомним, Алина Гросу поразила фотосессией в бассейне. А Санта Димопулос снялась обнаженной на Бали.
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