Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супруга Джастина Бибера похвасталась подтянутой фигурой в спортивном наряде arrow

Супруга Джастина Бибера похвасталась подтянутой фигурой в спортивном наряде

22 марта 2024 08:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Жена Джастина Бибера похвасталась подтянутой фигурой в спортивном наряде
Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/fila_global/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супруга певца Джастина Бибера, Хейли, продемонстрировала свою невероятную фигуру во время съемки для Fila. 27-летняя модель примеряла наряды из новой кампании марки.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Хейли Бибер примерила образ обольстительной спортсменки

Хейли на снимках, позирует, сидя на деревянном бруске, одетая в пиджак в тонкую полоску. Модель примеряла белые кроссовки и белые носки с голубыми полосками. На другом снимке она продемонстрировала свой подтянутый пресс, надев белый спортивный бюстгальтер и трусики с логотипом Fila. Дополнила образ толстыми серьгами-кольцами и тонким бриллиантовым колье.

 

Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/fila_global/
Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/fila_global/

 

Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/fila_global/
Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/fila_global/

 

Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/fila_global/
Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/fila_global/

 

Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/fila_global/
Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/fila_global/

 

Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/fila_global/
Американская модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/fila_global/

Недавно Хейли и ее супруг Джастин Бибер опровергли слухи о проблемах в их пятилетнем браке. Ее отец Стивен Болдуин попросил своих подписчиков "помолиться за свою дочь и зятя".

Супруг Хейли рассказал, что в 2022 году он страдал синдромом Рамзи Ханта и болезнью Лайма, что в конечном итоге привело к отмене его мирового тура Justice World Tour.

Хейли Бибер поделилась в своей истории Instagram, что слухи о ее отношениях были "взяты с воздуха".

"Я знаю, что может быть интересно подпитывать эти истории, но просто знайте, что они всегда ложны", — добавила она.

Напомним, Алина Гросу поразила фотосессией в бассейне. А Санта Димопулос снялась обнаженной на Бали.

спорт
Джастин Бибер
Хейли Бибер
фотосессия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом