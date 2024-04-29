Дружина Джастіна Бібера відреагувала на його заплакане фото

Співак Джастін Бібер з дружиною. Фото: instagram.com/justinbieber/

Канадський співак Джастін Бібер шокував шанувальників своїми сльозами. Дружина співака Гейлі Бібер не проігнорувала заплакану світлину.

Про це пише Daily Mail.

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27-річна модель прокоментувала фотографію свого чоловіка. На світлині Джастін гірко плаче.

"Гарна плакса", — написала Гейлі в коментарях.

Дружина Джастіна Бібера відреагувала на його світлину. Фото: instagram.com/justinbieber/

Таким чином модель зупинила спекуляції щодо будь-яких подружніх проблем. Також співак поділився ще одним сумним сторіз.

"Ой...Мені...погано", — написав він поряд із фотографією, на якій без сорочки дивиться на захід сонця.

Співак Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Співак Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Шанувальники засипали зірку співчуттям в коментарях.

"Ти в порядку, брат?", — один шанувальники засипали Бібера коментарями: "Все буде добре, брате…", "Хто змусив вас плакати?", — питали прихильники.

Джастін і Гейлі одружилися в 2018 році, і з того часу часто ходили чутки про проблеми в їхньому шлюбі.

Нагадаємо, Джастіна Бібера побачили за поцілунками з зірковим другом. А дружина Джастіна Бібера показала відверті фото.