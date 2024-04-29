Дружина Джастіна Бібера відреагувала на його заплакане фото
Канадський співак Джастін Бібер шокував шанувальників своїми сльозами. Дружина співака Гейлі Бібер не проігнорувала заплакану світлину.
Про це пише Daily Mail.
Гейлі Бібер підтримала чоловіка у соціальній мережі
27-річна модель прокоментувала фотографію свого чоловіка. На світлині Джастін гірко плаче.
"Гарна плакса", — написала Гейлі в коментарях.
Таким чином модель зупинила спекуляції щодо будь-яких подружніх проблем. Також співак поділився ще одним сумним сторіз.
"Ой...Мені...погано", — написав він поряд із фотографією, на якій без сорочки дивиться на захід сонця.
Шанувальники засипали зірку співчуттям в коментарях.
"Ти в порядку, брат?", — один шанувальники засипали Бібера коментарями: "Все буде добре, брате…", "Хто змусив вас плакати?", — питали прихильники.
Джастін і Гейлі одружилися в 2018 році, і з того часу часто ходили чутки про проблеми в їхньому шлюбі.
Нагадаємо, Джастіна Бібера побачили за поцілунками з зірковим другом. А дружина Джастіна Бібера показала відверті фото.
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