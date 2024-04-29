Жена Джастина Бибера отреагировала на его заплаканное фото

Певец Джастин Бибер с супругой. Фото: instagram.com/justinbieber/

Канадский певец Джастин Бибер шокировал поклонников своими слезами. Супруга певца Хейли Бибер не проигнорировала заплаканное фото.

Об этом пишет Daily Mail.

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27-летняя модель прокомментировала фотографию своего супруга. На фотографии Джастин горько плачет.

"Красивая плакса", — написала Хейли в комментариях.

Супруга Джастина Бибера отреагировала на его фотографию. Фото: instagram.com/justinbieber/

Таким образом модель остановила спекуляции по поводу любых супружеских проблем. Также певец поделился еще одним печальным сториз.

"Ой...Мне...плохо", — написал он рядом с фотографией, на которой без рубашки смотрит на закат.

Певец Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Певец Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Поклонники засыпали звезду сочувствием в комментариях.

"Ты в порядке, брат?", — поклонники засыпали Бибера комментариями: "Все будет хорошо, брат…", "Кто заставил вас плакать?", — спрашивали поклонники.

Джастин и Хейли поженились в 2018 году, и с тех пор часто ходили слухи о проблемах в их браке.

Напомним, Джастина Бибера увидели за поцелуями со звездным другом. А супруга Джастина Бибера показала откровенные фото.