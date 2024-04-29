Жена Джастина Бибера отреагировала на его заплаканное фото

Супруга Джастина Бибера отреагировала на его заплаканное фото
Канадский певец Джастин Бибер шокировал поклонников своими слезами. Супруга певца Хейли Бибер не проигнорировала заплаканное фото.
Об этом пишет Daily Mail.
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27-летняя модель прокомментировала фотографию своего супруга. На фотографии Джастин горько плачет.
"Красивая плакса", — написала Хейли в комментариях.
Таким образом модель остановила спекуляции по поводу любых супружеских проблем. Также певец поделился еще одним печальным сториз.
"Ой...Мне...плохо", — написал он рядом с фотографией, на которой без рубашки смотрит на закат.
Поклонники засыпали звезду сочувствием в комментариях.
"Ты в порядке, брат?", — поклонники засыпали Бибера комментариями: "Все будет хорошо, брат…", "Кто заставил вас плакать?", — спрашивали поклонники.
Джастин и Хейли поженились в 2018 году, и с тех пор часто ходили слухи о проблемах в их браке.
Напомним, Джастина Бибера увидели за поцелуями со звездным другом. А супруга Джастина Бибера показала откровенные фото.
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