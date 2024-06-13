Супруга Канье Уэста без штанов отправилась со скандальным мужем на шоппинг

Канье Вест с супругой. Фото: Backgrid

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори похвасталась фигурой в купальнике-стригах во время шопинга в Токио. 29-летняя Ченсори вместе с 47-летним Уэстом прошлись по бутикам.

Об этом пишет Daily Mail.

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Супруга звезды показала свое подтянутое тело, прогуливаясь по общественному торговому центру. Она держалась за руки с рэпером, одетым в спортивный костюм с капюшоном.

Бьянка, ранее рисковавшая быть запрещенной в Венеции из-за ее наряда, также вышла без бюстгальтера, казалось, что продавцы были шокированы ее одеждой.

Визит в Японию Канье Уэста состоялся после того, как ранее в этом месяце его бывшая помощница Лорен Пишотта подала на него иск о домогательствах. Она также обвинила звезду в нарушении контракта.

Канье Уэст с супругой. Фото: Backgrid

Канье Уэст с супругой. Фото: Backgrid

После того, как его бывшая сотрудница подала в суд, рэпер заявил, что ее уволили из-за "развратного" поведения, а еще она требовала огромную зарплату в 4 миллиона долларов.

Он также опроверг ее заявления, назвав их "безосновательными" и обвинив ее в "шантаже и вымогательстве". Он заявил, что подаст встречный иск, но еще не сделал этого.

В иске Лорен также утверждала, что и Уэст, и Ченсори хвастались оргией с пятью лицами в одном из телефонных звонков.

В жалобе, поданной в Высший суд Лос-Анджелеса, Пишиотта утверждала, что Уэст часто посылал ей откровенные текстовые сообщения и изображения. Это включало в себя видео, на котором он занимается интимом, что, как она утверждала, было попыткой заставить ее присоединиться.

В иске объяснялось, что частью ее обязанностей, предполагавших круглосуточную поддержку Уэста, была организация транспорта для женщин, чтобы встретить его.

Пишотта утверждала, что после того, как она отказалась от "объятий" в самолете, Уэст вышел из своей комнаты и сказал, что ему нужно поговорить с ней внутри. Они вошли в его комнату, и он захлопнул дверь, поскольку ее нельзя было открыть изнутри.

Напомним, супруга Канье Уэста поразила необычным нарядом. А раньше бывшая асистентка Канье Уэста рассказала подробности его домогательств.