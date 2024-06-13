Супруга Канье Уэста без штанов отправилась со скандальным мужем на шоппинг
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори похвасталась фигурой в купальнике-стригах во время шопинга в Токио. 29-летняя Ченсори вместе с 47-летним Уэстом прошлись по бутикам.
Об этом пишет Daily Mail.
Супруга Канье Уэста шокировала японцев обнаженными ягодицами
Супруга звезды показала свое подтянутое тело, прогуливаясь по общественному торговому центру. Она держалась за руки с рэпером, одетым в спортивный костюм с капюшоном.
Бьянка, ранее рисковавшая быть запрещенной в Венеции из-за ее наряда, также вышла без бюстгальтера, казалось, что продавцы были шокированы ее одеждой.
Визит в Японию Канье Уэста состоялся после того, как ранее в этом месяце его бывшая помощница Лорен Пишотта подала на него иск о домогательствах. Она также обвинила звезду в нарушении контракта.
После того, как его бывшая сотрудница подала в суд, рэпер заявил, что ее уволили из-за "развратного" поведения, а еще она требовала огромную зарплату в 4 миллиона долларов.
Он также опроверг ее заявления, назвав их "безосновательными" и обвинив ее в "шантаже и вымогательстве". Он заявил, что подаст встречный иск, но еще не сделал этого.
В иске Лорен также утверждала, что и Уэст, и Ченсори хвастались оргией с пятью лицами в одном из телефонных звонков.
В жалобе, поданной в Высший суд Лос-Анджелеса, Пишиотта утверждала, что Уэст часто посылал ей откровенные текстовые сообщения и изображения. Это включало в себя видео, на котором он занимается интимом, что, как она утверждала, было попыткой заставить ее присоединиться.
В иске объяснялось, что частью ее обязанностей, предполагавших круглосуточную поддержку Уэста, была организация транспорта для женщин, чтобы встретить его.
Пишотта утверждала, что после того, как она отказалась от "объятий" в самолете, Уэст вышел из своей комнаты и сказал, что ему нужно поговорить с ней внутри. Они вошли в его комнату, и он захлопнул дверь, поскольку ее нельзя было открыть изнутри.
Напомним, супруга Канье Уэста поразила необычным нарядом. А раньше бывшая асистентка Канье Уэста рассказала подробности его домогательств.
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