Жена Канье Веста на фоне громкого скандала с удивила необычным нарядом

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/whoopsee.it/

Супруга американского репера Канье Уэста Бьянка Ченсори была замечена вместе с мужем в Японии во время первого публичного после того, как его бывший помощник подал скандальный иск о домогательствах. 29-летняя архитектор и рэпер, "хваставшиеся оргией с пятью лицами", были замечены во время прибытия в международный аэропорт Нарита.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ченсори надела наряд до земли нюдового цвета. Она добавила черный головной убор, и следовала за Канье через переполненный аэропорт. Бьянка известна своими яркими выходами. В Японии Уэст надел белые брюки свободного кроя, а также белую рубашку сверху. Музыкант дополнил образ удобным белым халатом, а также надел пару белых кроссовок.

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: WireImage

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: WireImage

Бьянка и Канье поженились в декабре 2022 года. Минувшим летом в июле Уэст познакомился со своими австралийскими родственниками во время поездки в Японию с супругой Бьянкой. Ранее в этом месяце бывшая помощница Канье Лорен Пишотта подала на него иск о домогательствах. Она также обвинила звезду в нарушении контракта. После того, как бывшая сотрудница подала на него в суд, рэпер в ответ заявил, что ее уволили из-за "развратного" поведения, а также вымогательства огромной зарплаты в 4 миллиона долларов.

Он также опроверг ее заявления, назвав их "безосновательными" и обвинив ее в "шантаже и вымогательстве". Он заявил, что подаст встречный иск, но еще не сделал этого.

В иске Лорен также утверждала, что и Уэст, и Ченсори хвастались оргией с пятью лицами.

В жалобе, поданной в Высший суд Лос-Анджелеса, Пишиотта утверждала, что Уэст часто посылал ей откровенные текстовые сообщения и изображения.

"Однажды, в августе 2022 года, после того, как Пишотта организовал поездку Uber, Канье Уэст и Бьянка Ченсори, позвонили ей, желая обсудить оргию, в которой они участвовали накануне", — говорится в документах.

Когда Канье отказался выполнить ее требования, его представитель сообщил, что Лорен пыталась якобы требовать и шантажировать его, например, требуя большие суммы денег, прежде чем подать иск.

"Очевидно, что Пишотта использовала связи с рэпером и его компанией. и ее близость к нему, чтобы получить материальную выгоду, влияние", — говорит агент музыканта.

Напомним, Канье Уэст высказался об обвинении от бывшей ассистентки. А раньше Ким Кардашьян получила шквал критики из-за необычного наряда.