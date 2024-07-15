Дружина Каньє Веста шокувала перехожих виходом у мікроскопічному бюстгальтері

Репер Каньє Вест із дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Репер Каньє Вест та Б’янка Ченсорі вирушили на обід в Лос-Анджелесі. Шокуюча пара привернула увагу до себе ще по дорозі до барбекю-ресторану. Б’янка вийшла у мікроскопічному бюстгальтері та тілесного кольору шортах, чим вразила перехожих.

Про це пише Daily Mail.

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Це не вперше, коли пара епатує на публіці. Репер з коханою вже кілька років подорожує світом. На Каньє Веста та Б'янку Ченсорі образилися мешканці вже другої країни. Цього разу ними незадоволені жителі Японії, куди подружжя нещодавно приїхало, а все через відверте вбрання жінки.

Репер Каньє Вест із дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Дружина репера Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewgst/

У Токіо вона вже з'явилася у двох нескромних аутфітах: сходила до ресторану у повністю прозорій сукні без спідньої білизни, а потім прогулялася у стрінгах торговим центром. Жителі Токіо вбрання Цензорі не оцінили.

"Як громадянин Японії я відчуваю огиду. Це дуже погана поведінка. Я не розумію необхідності так відверто виставляти себе. Це неприйнятно", "Вона не поважає себе, він не поважає її, а вони обоє не поважають японську культуру", — пишуть у соцмережах обурені жителі.

Багато хто переживає, що 29-річна Б'янка опинилася під впливом Каньє Веста і не має власної волі, проте інсайдери стверджують, що це не так: нібито репер уже переписав на неї чимало своїх активів, і Б’янка чудово знає, що робить. Попри це, її близькі переживають, що Каньє Вест може втягнути Б'янку ще й в індустрію фільмів для дорослих — нещодавно з'ясувалося, що музикант збирається відкрити Yeezy Porn.

Нагадаємо, японці ображені на дружину Каньє Веста. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста відповіла на звинувачення у відвертій розсилці.