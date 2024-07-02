Скандальна дружина Каньє Веста зізналася, чи надсилала непристойності своїм працівникам

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: instagram.com/the.real.bianca.censori/

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі прокоментувала звинувачення в тому, що вона відправляла неповнолітнім співробітникам компанії Yeezy непристойні матеріали. Заяву, зроблену колишнім помічником Каньє Веста Майло Яннопулосом.

Про це пише PageSix.

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Звинувачення надійшли від розробників, які працювали над додатком YZYVSN для прослуховування музики, яке мало стати конкурентом відомим на ринку платформам Spotify та Apple Music. Репер не хотів платити їм за просування своєї музики і вирішив створити своє.

"Б'янка уповноважала мене заявити, що будь-які твердження про те, що вона показувала або змушувала показувати якісь непристойні матеріали неповнолітнім, є образливими, огидними та категорично хибними", — заявив Майло Яннопулос.

Він зазначив, що співробітники, які стоять за гучними заявами, ніколи не працювали в Yeezy, а їхня "огидна брехня" — це "відчайдушна спроба привернути увагу". Він також додав, що Yeezy Porn "не існує".

"Я переконався в цьому, коли сам пішов", — заявив він.

Яннопулос залишив посаду помічника Веста у травні, після того, як репер оголосив про намір відкрити порностудію. Яннопулос відмовився брати участь у новому проекті Каньє, мотивувавши це тим, що це буде "неприйнятним ризиком для духовного і фізичного здоров'я".

Каньє та Яннопулос найняли міжнародну групу розробників, що складається з кількох темношкірих співробітників, до якої також входили неповнолітні підлітки віком 14 років. Після закінчення роботи їм мали виплатити 120 тисяч доларів, але грошей розробники так і не дочекалися.

Надійшло багато скарг на образливу та токсичну поведінку з боку керівництва, включаючи і дружину Веста. Після того, як було оголошено про роботу над власною порностудією Yeezy Porn, 29-річна Б'янка Ченсорі відправила всім співробітникам файли з непристойностями, оскільки вони брали участь у розробці "додатку для дорослих". Проте неповнолітніх співробітників із розсилки виключено не було.

У позові йдеться, що Вест наказав усім співробітникам підписати угоди про нерозголошення, погрожуючи звільненням, а також "волонтерські" угоди. У групових чатах вони спілкувалися з підлеглими образливо у зв'язку з їх віком, расою, статтю, орієнтацією та національним походженням, деяких членів команди називали "рабами", а інших — "новими рабами". При цьому сам Яннопулос відомий як ультраправий політичний коментатор, який критикує фемінізм, іслам, соціальну справедливість та політкоректність.

Колишня асистентка Каньє стверджувала, що зіткнулася із домаганнями з його боку. Не раз його також звинувачували в антисемітизмі та харассменті.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста приміряла незвичне вбрання. А раніше скандальна дружина Каньє Веста обурила японців своїм образом.