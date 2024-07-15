Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супруга Канье Уэста шокировала прохожих выходом в микроскопическом бюстгальтере arrow

Супруга Канье Уэста шокировала прохожих выходом в микроскопическом бюстгальтере

15 июля 2024 09:01
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Жена Канье Веста шокировала прохожих выходом в микроскопическом бюстгальтере.
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Рэпер Канье Уэст и Бьянка Ченсори отправились на обед в Лос-Анджелесе. Шокирующая пара привлекла внимание к себе еще по дороге к барбекю-ресторану. Бьянка вышла в микроскопическом бюстгальтере и телесного цвета шортах, чем поразила прохожих.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Бьянка снова шокировала выходом в белье

Это не в первый раз, когда пара эпатирует публику. Рэпер с возлюбленной уже несколько лет путешествует по миру. На Канье Уэста и Бьянку Ченсори обиделись жители уже второй страны. На этот раз жители Японии, куда супруги недавно приехали, а все из-за откровенных нарядов женщины.

 

Рэпер Канье Уэст с супругой
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/kanyewgst/

 

Супруга рэпера Канье Уэста
Супруга рэпера Канье Уэста. Фото: instagram.com/kanyewgst/

 

В Токио она уже появилась в двух нескромных аутфитах: сходила в ресторан в полностью прозрачном платье без нижнего белья, а затем прогулялась в стрингах по торговому центру. Жители Токио наряды Ченсори не оценили.

"Как гражданин Японии я чувствую отвращение. Это очень плохое поведение. Я не понимаю необходимости так откровенно выставлять себя. Это неприемлемо", "Она не уважает себя, он не уважает ее, а они оба не уважают японскую культуру", — пишут в соцсетях возмущенные жители.

Многие переживают, что 29-летняя Бьянка оказалась под влиянием Канье Уэста и не имеет собственной воли, однако инсайдеры утверждают, что это не так: якобы рэпер уже переписал на нее немало своих активов, и Бьянка прекрасно знает, что делает. Несмотря на это ее близкие переживают, что Канье Уэст может вовлечь Бьянку еще и в индустрию фильмов для взрослых — недавно выяснилось, что музыкант собирается открыть Yeezy Porn.

Напомним, японцы обижены на супругу Канье Уэста. А раньше мы писали, что жена Канье Уэста ответила на обвинения в откровенной рассылке.

Канье Уэст зарубежные звезды звездная пара Бьянка Цензори

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля