Жена Канье Веста шокировала прохожих выходом в микроскопическом бюстгальтере.

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Рэпер Канье Уэст и Бьянка Ченсори отправились на обед в Лос-Анджелесе. Шокирующая пара привлекла внимание к себе еще по дороге к барбекю-ресторану. Бьянка вышла в микроскопическом бюстгальтере и телесного цвета шортах, чем поразила прохожих.

Об этом пишет Daily Mail.

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Это не в первый раз, когда пара эпатирует публику. Рэпер с возлюбленной уже несколько лет путешествует по миру. На Канье Уэста и Бьянку Ченсори обиделись жители уже второй страны. На этот раз жители Японии, куда супруги недавно приехали, а все из-за откровенных нарядов женщины.

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Супруга рэпера Канье Уэста. Фото: instagram.com/kanyewgst/

В Токио она уже появилась в двух нескромных аутфитах: сходила в ресторан в полностью прозрачном платье без нижнего белья, а затем прогулялась в стрингах по торговому центру. Жители Токио наряды Ченсори не оценили.

"Как гражданин Японии я чувствую отвращение. Это очень плохое поведение. Я не понимаю необходимости так откровенно выставлять себя. Это неприемлемо", "Она не уважает себя, он не уважает ее, а они оба не уважают японскую культуру", — пишут в соцсетях возмущенные жители.

Многие переживают, что 29-летняя Бьянка оказалась под влиянием Канье Уэста и не имеет собственной воли, однако инсайдеры утверждают, что это не так: якобы рэпер уже переписал на нее немало своих активов, и Бьянка прекрасно знает, что делает. Несмотря на это ее близкие переживают, что Канье Уэст может вовлечь Бьянку еще и в индустрию фильмов для взрослых — недавно выяснилось, что музыкант собирается открыть Yeezy Porn.

Напомним, японцы обижены на супругу Канье Уэста. А раньше мы писали, что жена Канье Уэста ответила на обвинения в откровенной рассылке.