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Дружина Каньє Веста у бікіні знову грубо порушила дрескод у легендарному готелі

26 липня 2024 08:04
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дружина Каньє Веста у бікіні прийшла у легендарний готель
Дружина Каньє Веста. Фото: соціальні мережі
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Скандальна Б'янка Ченсорі знову зупинилась у Chateau Marmont у Лос-Анджелесі з чоловіком Каньє Вестом. 29-річна архітекторка прийшла разом із коханим пообідати в готелі. Традиційно жінка вдягнула неймовірно відверте вбрання.

Про це пише Daily Mail.

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Б’янка ледь прикрила груди топом нюдового кольору, а також приміряла пару білих мікрошортів, не звернувши уваги на дрескод в культовому готелі Chateau Marmont. Пара приїхала до закладу в Tesla Cybertruck. Вест приєднався до дружини та вибрав повністю чорний ансамбль, який складався з чорного худі та зручних спортивних штанів.

 

Дружина Каньє Веста
Дружина Каньє Веста. Фото: BackGrid

 

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BackGrid

 

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі у відомоу готелі
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі у відомоу готелі. Фото: BackGrid

 

Повернення Ченсорі в Chateau Marmont в іншому сміливому образі відбулося незабаром після того, як інсайдер розповів, чи раді архітектору в готелі, де номер коштує 774 доларів за ніч.

Співробітник сказав: "Вона приходить сюди постійно. Я завжди знаю, коли вона тут, тому що тут завжди багато папараці. Вона завжди так одягається".

На початку минулого тижня і Ченсорі, і Вест були помічені в Chateau Marmont. Вона приміряла напівпрозорий, облягаючий топ, але вирішила не одягати штанів демонструючи свої стрінги.

Це сталося незабаром після того, як ЗМІ писали, що Б’янці такі виходу можуть загрожувати тюремним ув’язненням та штрафом.

Нагадаємо, Каньє Вест із дружиною в епатажному образі сходив у кіно.

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