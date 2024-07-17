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Її не зупинити — експерт прокоментував найвідвертіший вихід відчайдушної дружини Каньє Веста

17 липня 2024 06:10
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Її не зупинити — експерт прокоментував найвідвертіший вихід відчайдушної дружини Каньє Веста
Репер Каньє Вест із дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Днями дружина репера Каньє Веста Б’янка Ченсорі вразила своїм найвідвертішим виходом. Зірка у прозорому топі без спіднього була помічена під час виходу з солярію. За словами експертів, жінці загрожують проблеми з законом.

Про це пише Daily Mail.

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Експерти переконані, що вона продовжуватиме вдягати скандальний одяг і далі, оскільки це її "відчайдушна спроба піаритися". Від Лос-Анджелеса до Токіо, Берліна, Парижа та Венеції, все більш шокуючі образи Б’янки створюють їй проблеми з владою по всьому світу. Тепер їй може загрожувати тюремне ув'язнення та штраф.

 

Дружина Каньє Веста
Дружина Каньє Веста. Фото: BACKGRID

 

Дружина Каньє Веста
Дружина Каньє Веста. Фото: соціальні мережі

 

Марк Борковскі, провідний британський PR-гуру, сказав: "Коли це закінчиться. Очевидно, що їй дуже комфортно зі своїм публічним іміджом і вона демонструє це екстремально відвертими образами. Я можу лише заявити, що це виважений вчинок. Здається, що це відчайдушна спроба піаритися".

Відтоді, як вона зустрілася із Каньє, Б’янка продовжувала відветі виходи — і є питання щодо того, чи є вона джерелом ідей, чи просто музою Веста. Але якщо Б'янка отримає максимальне покарання за її майже оголене вбрання, їй це може загрожувати шістьма місяцями в'язниці, штрафом до 1000 доларів і привід як злочинця сексуального характеру протягом щонайменше десяти років.

І це не тільки юридичні наслідки, з якими вона може зіткнутися, оскільки ресторатори тепер пообіцяли заборонити і Б'янці, і Каньє входити в їхні заклади після того, як вона вийшла в іншому відвертому вбранні. Епатажна пара прийшла разом повечеряти в місцевий барбекю-ресторан у Лос-Анджелесі, і Б’янка була в крихітному сріблястому топі, який ледве покривав її бюст.

Власники ресторанів були приголомшені та оголосили, що заборонять реперу та його дружині заходити до них, щоб захистити своїх клієнтів і дітей.

Нагадаємо, кохана Каньє Веста шокувала перехожих надвівертим вбранням. А раніше ми писали, що Каньє Вест зібрався на пенсію.

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