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Супруга Канье Уэста в бикини снова грубо нарушила дресс-код в легендарном отеле

26 июля 2024 08:04
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Жена Канье Веста в бикини пришла в легендарный отель
Жена Канье Уэста. Фото: социальные сети
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Скандальная Бьянка Ченсори снова остновилась в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе с супругом Канье Уэстом. 29-летний архитектор пришла вместе с возлюбленным пообедать в отеле. Традиционно женщина надела невероятно откровенный наряд.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бьянка едва прикрыла грудь топом нюдового цвета, а также примерила пару белых микрошорт, не обратив внимания на дресс-код в культовом отеле Chateau Marmont. Пара приехала в заведение в Tesla Cybertruck. Уэст присоединился к супруге и выбрал полностью черный ансамбль, состоявший из черного худи и удобных спортивных брюк.

 

Супруга Канье Уэста
Супруга Канье Уэста. Фото: BackGrid

 

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BackGrid

 

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори в известном отеле
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори в известном отеле. Фото: BackGrid

 

Возвращение Ченсори в Chateau Marmont в другом смелом образе произошло вскоре после того, как инсайдер рассказал, рады ли архитектору в отеле, где номер стоит 774 долларов за ночь.

Сотрудник сказал: "Она приходит сюда постоянно. Я всегда знаю, когда она здесь, потому что здесь всегда много папарацци. Она всегда так одевается".

В начале прошлой недели и Ченсори, и Уэст были замечены в Chateau Marmont. Она примеряла полупрозрачный, облегающий топ, но решила не надевать брюк демонстрируя свои стринги.

Это произошло вскоре после того, как СМИ писали, что Бьянке такие выходы могут грозить тюремным заключением и немалым штрафом.

Напомним, Канье Уэст с супругой в эпатажном образе сходил в кино.

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