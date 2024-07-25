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Епатажна дружина Каньє Веста у прозорому топі на голе тіло сходила в кіно

25 липня 2024 09:06
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Епатажна дружина Каньє Веста у прозорому топі на голе тіло сходила в кіно
Дружина Каньє Веста. Фото: BackGrid
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі шокувала, засвітивши бюст прозорому топі в кінотеатрі. 29-річна жінка одягла повністю прозорий топ, коли вона вийшла з Вестом.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка доповнила образ шортами із завищеною талією та туфлями на шпильці. Вони з Вестом вийшли з кінотеатру лише через 45 хвилин через чорний вихід. Каньє одягнений був у чорну толстовку та джогери.

 

Дружина Каньє Веста
Дружина Каньє Веста. Фото: BackGrid

 

Дружина Каньє Веста у відвертому топі
Дружина Каньє Веста у відвертому топі. Фото: BackGrid

 

Дружина Каньє Веста з чоловіком
Дружина Каньє Веста з чоловіком. Фото: BackGrid

 

Дружина Каньє Веста з Каньє Вестом. Фото: BackGrid
Дружина Каньє Веста з Каньє Вестом. Фото: BackGrid

 

Раніше цього місяця Б’янка оголила свої груди в повністю прозорому сітчастому топі, коли прямувала до салону Melrose Tanning Company. Вона також порушила дрес-код Chateau Marmont у неділю, коли прибула в мікро-бікіні. В елітному ресторані в Лос-Анджелесі, який просить гостей одягатися в діловий одяг, Б'янка знехтувала правилами.

Це сталося після новин про те, що ресторатори пообіцяли заборонити Б'янці та її чоловікові Каньє вхід. Вона шокувала публіку, коли вечеряла в Лос-Анджелесі з Каньє в ледь помітній білизні.

"Якщо я є власником будь-якого закладу, куди ці двоє мають намір зайти, я скажу їм через повагу до моїх клієнтів, вам заборонено вхід", — написав один ресторатор.

"Я б не пустив їх у свій ресторан. Абсолютно недоречно і не є хорошим зразком для наслідування для маленьких дітей, щоб дивитися на це. Що з ними не так?", — погодився інший.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста без білизни пішла в салон краси. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста епатувала публіку.

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