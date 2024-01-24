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Дружина Каньє Веста вийшла на вулицю в епатажній білизні

24 січня 2024 09:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина Каньє Веста вийшла на вулицю в епатажній білизні
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Каньє Вест і його дружина Б'янка Ченсорі знову шокували вбранням, коли вирушили в солярій у Лос-Анджелесі. 29-річна Б’янка вийшла без бюстгальтера в тісному білому топі з написом "мокрий" на грудях.

Про це пише Daily Mail.

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Але не її топ виявився найбільш яскравим предметом. Жінка вдягнула спіднє з магазину товарів для дорослих. Ціна білизни — 50 доларів.

 

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

 

Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Ченсорі. Фото: BACKGRID

 

Білизна Б'янки Ченсорі. Фото: Daily Mail 
Білизна Б'янки Ченсорі. Фото: Daily Mail 

Каньє, якому нещодавно поставили титанові зуби вартістю 850 тисяч доларів, ділиться безліччю дуже провокативних зображень своєї дружини, незважаючи на те, що він критикував свою колишню Кім Кардаш’ян за те, що вона "надто відверто одягалася".

Коли на Met Gala 2019 Кім одягла міні-сукню в корсетному стилі з шовкової органзи та кристалів від французького дизайнера Тьєррі Мюглера, репер відкрито розкритикував її.

"Я не усвідомлював, що це вплинуло на мою душу та мій дух як одруженої людини, батька. Корсет — це форма білизни. Жарко. Хоча для кого це жарко? Ти моя дружина, і мене турбує, коли фотографії надто відверті", — сказав він дружині.

Критика Каньє прозвучала під час недільної служби в церкві.

Минулого року стало відомо, що Каньє та Бьянка одружилися з "релігійних міркувань" після того, як він поклявся утримуватися від інтиму до одруження після розлучення з Кім Кардаш’ян.

"Каньє називає її своєю музою і любить одягати її", — додало джерело, перш ніж відзначити, що володар "Греммі" "дуже закоханий" і "надихається" своєю дружиною.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян жорстко розкритикували за співпрацю зі скандальним брендом Balenciaga.

Раніше Кім Кардаш'ян знялась у відвертій рекламі косметики.

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