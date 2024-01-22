Кім Кардаш'ян знялась у відвертій рекламі косметики

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян порадувала своїх 364 мільйони підписників в Instagram, поділившись серією фото. 43-річна знаменитість знялась у білизні, рекламуючи нову колекцію косметики від свого бренду SKKN By Kim.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Новинки косметики від Кім Кардаш’ян

Підприємиця одягла відверту світло-сіру білизну. Її об’ємне чорне волосся під час фотосесії залишалося розпущеним і спадало на плечі. Два роки тому Кардаш'ян оголосила, що запустить SKKN By Kim.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Бізнесвуман керувала косметичною компанією KKW Beauty з 2017 по липень 2021 року. У червні 2022 року Кім випустила перший набір продуктів свого найновішого бренду, який включав різні пропозиції, пов’язані з доглядом за шкірою. Відтоді вона з’явилася на численних рекламних фотографіях своєї компанії.

Минулого тижня Кардаш'ян оголосила, що повернеться до косметичного бізнесу, коли показала, що її бренд випустить новий набір олівців для губ.

"Під час розробки Skkn By Kim Makeup моєю метою було не лише створити універсальні косметичні засоби, але й забезпечити, щоб наші продукти були чистими, зволожуючими, зручними та допомагали покращити вигляд і відчуття", — сказала вона.

На завершення зірка соцмереж заявила, що нові продукти її компанії є результатом кількох років її власних спостережень за людьми зі світу косметології.

"Нас надихнули секрети краси, які я збирала від експертів галузі протягом багатьох років", — сказала вона.

Нагадаємо, пишнотіла Лана Дель Рей похизувалась формами у шовковій білизні від Кім Кардаш’ян.

Раніше супермодель Кендалл Дженнер вигуляла спокусливу мінісукню на морозі.