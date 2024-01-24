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Супруга Канье Уэста вышла на улицу в эпатажном белье

24 января 2024 09:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Жена Канье Веста вышла на улицу в эпатажном белье
Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Канье Уэст и его супруга Бьянка Ченсори снова шокировали нарядом, когда отправились в солярий в Лос-Анджелесе. 29-летняя Бьянка вышла без бюстгальтера в тесном белом топе с надписью "мокрый" на груди.

Об этом пишет Daily Mail.

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Но не ее топ оказался самым ярким предметом. Женщина надела белье из магазина товаров для взрослых. Цена белья — 50 долларов.

 

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID
Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

 

Рэпер Канье Вест с женой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID
Рэпер Канье Уэст с супругой Бьянкой Ченсори. Фото: BACKGRID

 

Белье Репер Бьянки Ченсори. Фото: BACKGRID
Белье Бьянки Ченсори. Фото: Daily Mail

Канье, которому недавно поставили титановые зубы стоимостью 850 тысяч долларов, делится множеством очень провокативных изображений своей супруги, несмотря на то, что он критиковал свою бывшую Ким Кардашьян за то, что она "слишком откровенно одевалась".

Когда на Met Gala 2019 Ким надела мини-платье в корсетном стиле из шелковой органзы и кристаллов от французского дизайнера Тьерри Мюглера, рэпер открыто раскритиковал его.

"Я не осознавал, что это повлияло на мою душу и мой дух как женатого человека, отца. Корсет — это форма белья. Жарко. Хотя для кого это жарко? Ты моя жена, и меня беспокоит, когда фотографии слишком откровенны", — сказал он жене.

Критика Канье прозвучала во время воскресной службы в церкви.

В прошлом году стало известно, что Канье и Бьянка поженились из "религиозных соображений" после того, как он поклялся воздерживаться от интима до бракосочетания после развода с Ким Кардашьян.

"Канье называет ее своей музой и любит одевать ее", — добавил источник, прежде чем отметить, что обладатель "Грэмми" "очень влюблен" и "вдохновляется" своей супругой.

Напомним, Ким Кардашьян жестко раскритиковали за сотрудничество со скандальным брендом Balenciaga.

Ранее Ким Кардашьян снялась в откровенной рекламе косметики.

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