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Дружина Каньє Веста влаштувала звабливу фотосесію разом із сестрою

14 серпня 2024 07:28
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дружина Каньє Веста влаштувала звабливу фотосесію разом із сестрою
Каньє Вест із дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Молодша сестра Б'янки Ченсорі Анджеліна опублікувала нові фотографії із сестрою. Обидві на фото позують у відвертих образах: 29-річна Б'янка — у пеньюарі, що відкриває стегна, Анджеліна — у спідньому від Miu Miu.

Допис Анджеліна опублікувала у своєму Instagram.

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Дівчата отримали багато компліментів. Також багато хто жартує, що любов до провокаційних образів та стильні рішення у сестер одні на двох. "Це сімейне", — пишуть люди, маючи на увазі, що сестра Б'янки, як і вона, не соромиться носити відверті вбрання.

 

Дружина Каньє Веста з сестрою
Дружина Каньє Веста із сестрою. Фото: instagram.com/angelinacensori/

 

Дружина Каньє Веста
Дружина Каньє Веста. Фото: instagram.com/angelinacensori/

 

Останнім часом Анджеліна стала частіше виходити у світ. Наприклад, минулого тижня вона разом із Б'янкою та сестрою Аліссією відвідала вечірку в Солт-Лейк-Сіті на честь виходу нового альбому Каньє Веста.

Б'янка Ченсорі вже давно постійно з'являється у заголовках ЗМІ через свої відверті образи. Дружині Каньє Веста навіть загрожував арешт за непристойну поведінку, а одразу кілька рестораторів Лос-Анджелеса заборонили приходити до їхніх закладів у таких вбраннях. Багато хто вважає, що винен у цьому Каньє — нібито він повністю контролює життя дружини аж до того, що вирішує, коли вона спатиме. Інші в цьому не впевнені та вважають, що Б'янка багато отримує від роману з репером, включаючи його активи та всесвітню популярність.

Нещодавно близькі Б'янки знову забили на сполох. Інсайдери стверджують, що вони підозрюють Ченсорі в алкогольній залежності.

"Кожному, хто знає Б'янку, очевидно, що зараз вона влипла у складну ситуацію. Друзі побоюються, що вона п'є, щоб упоратися з тим фактом, що вона застрягла в його темному світі та не бачить виходу. Вона ніколи не була такою раніше. Це дуже турбує", — каже джерело.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста провела час зі своєю падчеркою. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста сходила у кіно в спокусливому вбранні.

Каньє Вест закордонні зірки зірки Б'янка Цензорі

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