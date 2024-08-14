Жена Канье Веста устроила обольстительную фотосессию вместе с сестрой

Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Младшая сестра Бьянки Ченсори Анджелина опубликовала новые фотографии с сестрой. Обе на фото позируют в откровенных образах: 29-летняя Бьянка — в открывающем бедра пеньюаре, Анджелина — в нижнем белье от Miu Miu.

Фото Анджелина опубликовала в своем Instagram.

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Девушки получили многочисленные комплименты. Также многие шутят, что любовь к провокационным образам и стильные решения у сестер одни на двоих. "Это семейное", — пишут люди, имея в виду, что сестра Бьянки, как и она, не стесняется носить откровенные наряды.

Супруга Канье Уэста с сестрой. Фото: instagram.com/angelinacensori/

Супруга Канье Уэста. Фото: instagram.com/angelinacensori/

В последнее время Анджелина стала чаще выходить в свет. К примеру, на прошлой неделе она вместе с Бьянкой и сестрой Алиссией посетила вечеринку в Солт-Лейк-Сити в честь выхода нового альбома Канье Уэста.

Бьянка Ченсори уже давно постоянно появляется в заголовках СМИ из-за своих откровенных нарядов. Супруге Канье Уэста даже грозил арест за непристойное поведение, а сразу несколько рестораторов Лос-Анджелеса запретили приходить в их заведения в таких нарядах. Многие считают, что виноват в этом Канье — будто бы он полностью контролирует жизнь супруги, вплоть до того, что решает, когда она будет спать. Другие в этом не уверены и считают, что Бьянка многое получает от романа с рэпером, включая его активы и всемирную популярность.

Недавно близкие Бьянки снова забили тревогу. Инсайдеры утверждают, что они подозревают Ченсори в алкогольной зависимости.

"Каждому, кто знает Бьянку, очевидно, что сейчас она влипла в сложную ситуацию. Друзья опасаются, что она пьет, чтобы справиться с тем фактом, что она застряла в его темном мире и не видит выхода. Она никогда не была такой раньше. Это очень беспокоит", — говорит источник.

Напомним, супруга Канье Уэста провела время со своей падчерицей. А раньше мы писали, что супруга Канье Уэста сходила в кино в соблазнительном наряде.