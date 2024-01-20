Жена Канье Веста заставила его записать извинения перед евреями

Рэпер Канье Уэст с женой Бьянкой Ченсори. Фото: instagram.com/hiphopfreakz/

Рэпер Канье Уэст снял 40-минутное видео с извинениями перед еврейской общиной после столкновения с "давлением" со стороны своей супруги Бьянки Ченсори. Она, как утверждают друзья, была "чрезвычайно озабочена" тем, что комментарии ее супруга поставили "под угрозу их безопасность".

Об этом пишет Daily Mail.

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46-летний рэпер ранее опубликовал письменные извинения на иврите за ряд оскорбительных выпадов, в которых в последнее время он читал антисемитские тексты и восхвалял Гитлера.

Однако впоследствии стало известно, что хитмейкер, страдающий биполярным расстройством, также собрал съемочную группу "несколько недель назад", чтобы снять свое видео с извинениями, но "было невозможно расшифровать то, что он говорил".

Теперь друзья, близкие к его 29-летней жене, уверяют, что подтолкнула его жена снять видео с извинениями.

"Бьянка оказывала давление на Канье, чтобы он снял это видео, потому что она очень волновалась, что он подвергает их безопасности риску. Им угрожали, и ее друзья выразили свою обеспокоенность. Учитывая все происходящее в мире с Израилем, Канье ставит себя на линию огня и станет очень легкой мишенью из-за того, насколько он доступен. Это ужасает всех, кто знает Бьянку", — говорит источник из окружения звезд.

Инсайдер рассказал, что рэпер был недоволен сообщениями, которые друзья посылали Бьянке, призывая ее расторгнуть брак, чтобы уберечься от какой-либо опасности.

По словам источника, рэпер начал читать сообщения Бьянки, чтобы убедиться, что она тайно не общалась с другим мужчиной.

"Сейчас Канье параноик и он скептически относится ко всем, включая собственную жену. На днях он нашел ее телефон и начал писать ее друзьям, думая, что они могут быть теми самыми мужчинами", — говорит инсайдер.

"Была масса сообщений от ее друзей, которые призывали ее бросить его и уйти, пока она может. Были друзья, которые говорили ей вернуться домой. Он начал писать им сообщения. У нее нет свободного времени, чтобы даже побыть одной. Она с ним каждую секунду дня, и он не упускает ее из виду. Она задыхается, и она знает, чего хотят ее друзья. Она сейчас борется с тем, чего хочет", — добавляет источник.

24-кратный обладатель Грэмми выдал извинение, написанное на иврите, которое, по мнению многих, было создано ИИ.

В нем говорилось: "Я искренне прошу прощения у еврейской общины за любое непреднамеренное оскорбление, вызванное моими словами или действиями, я не собирался причинить боли или неуважения, и я глубоко сожалею о какой-либо боли, которую я мог причинить".

Напомним, Канье Уэста раскритиковали за обнаженное фото его супруги.

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