Жена Канье Веста заставила его записать извинения перед евреями

Супруга Канье Уэста заставила его записать извинения перед евреями
Рэпер Канье Уэст снял 40-минутное видео с извинениями перед еврейской общиной после столкновения с "давлением" со стороны своей супруги Бьянки Ченсори. Она, как утверждают друзья, была "чрезвычайно озабочена" тем, что комментарии ее супруга поставили "под угрозу их безопасность".
Об этом пишет Daily Mail.
Скандал вокруг Канье Уэста
46-летний рэпер ранее опубликовал письменные извинения на иврите за ряд оскорбительных выпадов, в которых в последнее время он читал антисемитские тексты и восхвалял Гитлера.
Однако впоследствии стало известно, что хитмейкер, страдающий биполярным расстройством, также собрал съемочную группу "несколько недель назад", чтобы снять свое видео с извинениями, но "было невозможно расшифровать то, что он говорил".
Теперь друзья, близкие к его 29-летней жене, уверяют, что подтолкнула его жена снять видео с извинениями.
"Бьянка оказывала давление на Канье, чтобы он снял это видео, потому что она очень волновалась, что он подвергает их безопасности риску. Им угрожали, и ее друзья выразили свою обеспокоенность. Учитывая все происходящее в мире с Израилем, Канье ставит себя на линию огня и станет очень легкой мишенью из-за того, насколько он доступен. Это ужасает всех, кто знает Бьянку", — говорит источник из окружения звезд.
Инсайдер рассказал, что рэпер был недоволен сообщениями, которые друзья посылали Бьянке, призывая ее расторгнуть брак, чтобы уберечься от какой-либо опасности.
По словам источника, рэпер начал читать сообщения Бьянки, чтобы убедиться, что она тайно не общалась с другим мужчиной.
"Сейчас Канье параноик и он скептически относится ко всем, включая собственную жену. На днях он нашел ее телефон и начал писать ее друзьям, думая, что они могут быть теми самыми мужчинами", — говорит инсайдер.
"Была масса сообщений от ее друзей, которые призывали ее бросить его и уйти, пока она может. Были друзья, которые говорили ей вернуться домой. Он начал писать им сообщения. У нее нет свободного времени, чтобы даже побыть одной. Она с ним каждую секунду дня, и он не упускает ее из виду. Она задыхается, и она знает, чего хотят ее друзья. Она сейчас борется с тем, чего хочет", — добавляет источник.
24-кратный обладатель Грэмми выдал извинение, написанное на иврите, которое, по мнению многих, было создано ИИ.
В нем говорилось: "Я искренне прошу прощения у еврейской общины за любое непреднамеренное оскорбление, вызванное моими словами или действиями, я не собирался причинить боли или неуважения, и я глубоко сожалею о какой-либо боли, которую я мог причинить".
Напомним, Канье Уэста раскритиковали за обнаженное фото его супруги.
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