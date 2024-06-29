Жена больного Брюса Уиллиса нежно вспомнила его в свой день рождения

Эмма Хэмминг и Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хемминг по случаю своего дня рождения опубликовала эмоциональный пост, в котором высказалась о своем муже. Несколько лет назад актеру поставили диагноз "деменция", из-за чего он был вынужден завершить карьеру.

Видео с самыми родными людьми Эмма опубликовала в социальной сети.

Читайте также:

Супруга Брюса Уиллиса показала фото из семейного архива

В настоящее время 69-летний Уиллис проводит время со своей семьей. О нем заботятся 46-летняя супруга Эмма Хеминг, дочери от бывшей жены Деми Мур и она сама.

"Брюс назвал бы это моим "месяцем дня рождения". Вот и надо отпраздновать. Я счастлива и благодарна за то, что у меня есть семья и друзья, которые сделали этот месяц таким особенным для меня", — написала Эмма и поделилась видео с кадрами со своими близкими. На одном из фото был и Брюс Уиллис.

Близкие актера рассказывали о его состоянии. Его друг, режиссер сериала "Детективное агентство "Лунный свет" Гленн Гордон Керон, отмечал, что обычная для Уиллиса радость жизни ушла, он перестал читать, хотя до этого постоянно читал книги, а "некоторые навыки ему больше не доступны". Недавно стало известно, что Брюс Уиллис не узнал после долгого отсутствия свою бывшую супругу Деми Мур.

Напомним, семья Брюса Уиллиса показала его редкий снимок. А раньше дочери Брюса Уиллиса отправились на отдых.