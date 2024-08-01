Дружина хворого Брюса Вілліса показала їхніх дорослих доньок

Брюс Вілліс з дружиною. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг Вілліс поділилася зворушливою публікацією, на якій зображено, як їхні дочки росли протягом багатьох років. На відео показано двох спільних з Брюсом доньок — 12-річну Мейбл і 10-річну Евелін — під час поїздок до Нью-Йорка.

Допис Емма запостила у своїх соціальні мережі.

Читайте також:

Емма Гемінг замилувала ніжним відео

У актора також є доньки Румер, Скаут, і Таллула, від попереднього шлюбу з акторкою Демі Мур. Емма і Брюс одружені з 2009 року.

"Не кліпайте, бо можете пропустити це", — підписала вона відео.

У кадрі дівчата, тримаються за руки, досліджуючи Велике Яблуко разом. В динаміці помітно, як подорослішали діти пари. Публікація отримала численні коментарі від шанувальників, які погодилися із підписом Емми.

"Час летить так швидко! Вони чарівні".

"Вони ростуть так швидко, що іноді хочеться уповільнити".

"Ви повинні насолоджуватися кожною миттю з ними, коли вони маленькі", — коментують підписники.

Брюс закінчи голлівудську кар'єру в 2022 році через боротьбу із захворюванням мозку "афазією", яке спричиняє погіршення мовних здібностей пацієнта. Минулого року його сім’я оголосила, що його хвороба "прогресувала" і йому поставили діагноз лобно-скронева деменція.

Нагадаємо, Демі Мур вразила тілом у бікіні. А раніше ми писали, що донька Брюса Вілліса вразила рідкісним спільним їхнім відео.