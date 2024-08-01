Жена больного Брюса Уиллиса показала их взрослых дочерей

Брюс Уиллис с супругой. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хемминг Уиллис поделилась трогательной публикацией, на которой изображено, как их дочери росли на протяжении многих лет. На видео показаны две общие с Брюсом дочери — 12-летняя Мейбл и 10-летняя Эвелин — во время поездок в Нью-Йорк.

Публикацию Эмма запостила в своих социальных сетях.

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У актера также есть дочери Румер, Скаут и Таллула, от предыдущеого брака с актрисой Деми Мур. Эмма и Брюс женаты с 2009 года.

"Не моргайте, потому что можете пропустить это", — подписала она видео.

В кадре девочки, держась за руки, исследуют Большое Яблоко вместе. В динамике заметно, как повзрослели дети пары. Публикация получила многочисленные комментарии от поклонников, согласившихся с подписью Эммы.

"Время летит так быстро! Они очаровательны".

"Они растут так быстро, что иногда хочется замедлить".

"Вы должны наслаждаться каждым мгновением с ними, когда они маленькие", — комментируют подписчики.

Брюс закончил с голливудской карьерой в 2022 году из-за борьбы с заболеванием мозга "афазией", которое приводит к ухудшению речевых способностей пациента. В прошлом году его семья объявила, что его болезнь "прогрессировала" и ему поставили диагноз лобно-височная деменция.

Напомним, Деми Мур поразила телом в бикини. А раньше мы писали, что дочь Брюса Уиллиса поразила их общим редким видео.