Жена больного Брюса Уиллиса показала их взрослых дочерей

Супруга больного Брюса Уиллиса показала их взрослых дочерей
Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хемминг Уиллис поделилась трогательной публикацией, на которой изображено, как их дочери росли на протяжении многих лет. На видео показаны две общие с Брюсом дочери — 12-летняя Мейбл и 10-летняя Эвелин — во время поездок в Нью-Йорк.
Публикацию Эмма запостила в своих социальных сетях.
Эмма Хемминг умилила нежным видео
У актера также есть дочери Румер, Скаут и Таллула, от предыдущеого брака с актрисой Деми Мур. Эмма и Брюс женаты с 2009 года.
"Не моргайте, потому что можете пропустить это", — подписала она видео.
В кадре девочки, держась за руки, исследуют Большое Яблоко вместе. В динамике заметно, как повзрослели дети пары. Публикация получила многочисленные комментарии от поклонников, согласившихся с подписью Эммы.
"Время летит так быстро! Они очаровательны".
"Они растут так быстро, что иногда хочется замедлить".
"Вы должны наслаждаться каждым мгновением с ними, когда они маленькие", — комментируют подписчики.
Брюс закончил с голливудской карьерой в 2022 году из-за борьбы с заболеванием мозга "афазией", которое приводит к ухудшению речевых способностей пациента. В прошлом году его семья объявила, что его болезнь "прогрессировала" и ему поставили диагноз лобно-височная деменция.
Напомним, Деми Мур поразила телом в бикини. А раньше мы писали, что дочь Брюса Уиллиса поразила их общим редким видео.
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