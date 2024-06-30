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Дружина Тімура Мірошниченка вперше назвала ім'я донечки

30 червня 2024 16:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
У родині Тімура Мірошниченка поповнення — як звати дівчинку
Тімур та Інна Мірошниченки. Фото: Instagram/_inna_mi_
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дружина Тімура Мірошниченка Інна поділилася із шанувальниками радісними новинами. Подружжя удочерило дівчинку.

Про те, як дитина потрапила у їх родину, Інна розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Інна розповіла, що 15 травня, в Міжнародний день сім'ї застрягла в заторі на Парковій дорозі і щоб не витрачати час даремно, зателефонувала до служби у справах дітей і одразу зрозуміла, хто стане новим членом їх великої родини.

"Трубку підняли, а я не очікувала. Прошу почекати й починаю швидко за кермом заходити на сайт Мінсоцполітики, сортувати анкети дітей за віком 8−12, і першою серед всіх бачу її імʼя. Ангеліна. Ангел — Інна. Це наш ангел, точно наш. Питаю, чи актуальна анкета? "Так. Краще приїжджайте. Поговоримо. Я дуже хочу, аби всі мої діти були в сім'ях". Це мене так зачепило", — поділилася дружина відомого ведучого.

На наступний день вони онлайн зв'язалися із представниками служби і прийняли остаточне рішення — взяти Ангеліну до себе. Дівчинка проживала закордоном і подружжю довелося подолати більше 1600 кілометрів. Дружина телеведучого також натякнула, що дівчинка має певні проблеми зі здоров'ям, однак їх родину це не лякає.

Ведучий Тімур Мірошниченко вдочерив донечку на ім'я Ангеліна
Родина Тімура Мірошниченка. Фото: Instagram/_inna_mi_

"Ця історія не буде простою, бо має багато викликів і потребує багато сміливості й терпіння. Як би страшно не було чути історію чи медичний висновок, жодного разу ми не подумали, що треба подивитися ще когось.Це наша Ангеліна. Бо ми одразу знали: перша анкета, яка буде актуальною, — це анкета нашої дитини. Далі було півтора місяця служб, розпоряджень, документів, погоджень і 1600 км в один бік для побачення", — розповіла Інна Мірошниченко.

Вона додала, що попереду їх родину чекає ще багато питань, пов'язаних із документацією, однак вони дуже щасливі, що їм вдалося реалізувати головну мрію Ангеліни.

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінився син родини Мірошниченків за рік після всиновлення. Також ми розповідали, з якими труднощами стикаються пари, які всиновлюють дитину.

діти
родина
українські зірки
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Інна Мірошниченко
усиновлення дитини

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