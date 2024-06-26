Тімур та Інна Мірошниченки вчетверте стали батьками — відео

Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми. Фото: Instagram/_inna_mi_

Два місяці тому дружина зіркова родина Мірошниченків повідомила про плани стати батьками для прийомної дитини. І ось зараз Тімур та Інна, які працюють на телебаченні та активно ведуть соцмережі (блогери) вперше показали четверту дитину.

Відповідне відео з’явилось в Instagram зіркової пари.

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Тімур та Інна опублікували невелике відео, на якому вони йдуть одне одному на зустріч у сонцезахисних окулярах (через сонячну погоду). Через мить в кадрі з’являється дівчинка віком від восьми до десяти років. Її обличчя не видно, бо до камери вона спиною. На фоні лунає хіт Young And Beautiful американської співачки Лани Дель Рей.

Інна підіймає дівчинку на руки, Тімур обіймає доньку та дружину і цілує їх. "+1", — саме так лаконічно підписали зворушливе відео Мірошниченки. Чи були за кадром їхні біологічні діти (Мія, Марк) та прийомний син Марсель — знаменитості поки не розповіли.

Тімур та Інна не натякнули на ім’я донечки. Можна припустити, що воно розпочинається на літеру М. Саме вона є на початку імен всіх дітей зіркової пари, а також прізвища.

В коментарях багатодітну родину привітали підписники, а також друзі, колеги та приятелі з шоу-бізнесу.

Вітаю вас! Разом нарешті! Цікаво що майже в цей час рік тому у вас зʼявився Марсель. Нехай всі адаптації пройдуть легко! Любові, натхнення і сил усій вашій великій родині, — телеведуча Валентина Хамайко.

Яке щастя, — шоумен Анатолій Анатоліч.

Ааа, як це красиво, — телеведуча, шеф-кухарка Ольга Мартиновська.

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінився син родини Мірошниченків за рік після всиновлення. Також ми розповідали, з якими труднощами стикаються пари, які всиновлюють дитину.