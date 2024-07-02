Инна Мирошниченко о сложностях адаптации дочери.

Юрист и жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Семья известного телеведущего Тимура Мирошниченко неделю назад удочерила 8-летнюю девочку Ангелину. Ребенок всю свою жизнь прожил в приюте, поэтому ей очень непросто адаптироваться в новых для нее условиях.

Об этом Инна рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Инна призналась, что их названная дочь за неделю пребывания в семье почти ничего не ела. Жена телеведущего понимает, что таким образом ребенок реагирует на стресс и выход из зоны комфорта и старается баловать его вкусностями, но она от них отказывается. Инна добавила, что девочка плачет из-за вопросов о еде.

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко Ангелина. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Семья телеведущего в прошлом году усыновила мальчика по имени Марсель и понимает, что деткам непросто адаптироваться к новым условиям и их ожидает много испытаний. Девочка сейчас сильно нервничает из-за длительных командировок папы. Инна Мирошниченко объясняет, что Ангелине нужно время для того, чтобы принять новых членов семьи и их правила.

"Да, она мечтала о семье, потому что всем рассказывали, кто такие мама/папа. Потому что дети часто выбывали из заведения в семьи и все их приветствовали. То есть семья — это что-то хорошее. Но еще это какие-то малознакомые люди, которые вырывают ребенка из его зоны комфорта (потому что это то, к чему ребенок привык), у которых свои правила, порядки, которые ничего о тебе не знают и которых не знаешь ты", — добавила она.

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко Ангелина. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко Ангелина. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Напомним, жена Тимура Мирошниченко поделилась, как изменился их названный сын. А раньше Мирошниченко впервые назвали имя дочери.