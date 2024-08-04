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Дружина Остапчука розсекретила стать майбутнього малюка

4 серпня 2024 17:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дружина Остапчука вагітна — кого чекає подружжя
Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Молода дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина зізналася шанувальникам, що вагітна. Майбутні батьки розсекретили стать дитини.

Відео з гендер-паті Остапчук поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Подружжя поділилося кадрами з гендер-паті. Володимир та Катерина влаштували свято для себе та не запрошували рідних та друзів. На відео майбутні батьки позують на величезній галявині з білосніжним бантом. Обрана ними локація розташована за межами міста. 

Для події Катерина обрала приталену мереживну сукню кольору слонової кістки. Свій образ майбутня мама доповнила гладкою зачіскою та нюдовим макіяжем. Володимир позував перед камерою у світлих шортах та блакитній сорочці.

Подружжя не зберігало довгий час інтригу та зізналося, що чекає на хлопчика.

Нагадаємо, раніше ми писали, як батьки Володимира та Катерини Остапчуків відреагували на новини про вагітність. Також ми розповідали, що голлівудську акторку Меган Фокс запідозрили у вагітності.

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