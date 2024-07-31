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Дружина Остапчука зізналась, як їхні батьки відреагували на новину про її вагітність

31 липня 2024 06:19
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Батьки Володимира Остапчука та його дружини по-різному відреагували на звістку про її вагітність
Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, шоумен Володимир Остапчук та його молода 24-річна дружина Катерина оголосили, що чекають на первістка. Тепер стало відомо, як вони розповіли про важливу подію у своєму житті батькам.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram блогерки Катерини Остапчук (Полтавська до весілля). 

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Як Остапчуки розповіли батькам про вагітність

За словами Катерини, яка перебуває на 20-му тижні вагітності, її та Володимира батьки знали, що зіркове подружжя планує поповнення. Втім кожен з членів родини відреагували на це по-різному. Наприклад, мама блогерки не здивувалась, бо була впевнена, що в доньки швидко вийде завагітніти.

"Папа на моє "Ти скоро станеш дідусем" сказав: "Коли?". Мама Вови тричі запитала, чи це правда, тому що звикла, що ми з приколом. Але ми щасливі. Всі телефонують майже кожного дня й запитують, як маля", — зазначила Катерина. 

Володимир та Катерина Остапчуки
Володимир та Катерина Остапчуки. Скриншот: Instagram/poka.tya

Також Катерина відповіла на деякі запитання від підписників. Так, наприклад, 24-річна блогерка зазначила, що про дітей почали говорити на початку року. Катерина думала почати планувати вагітність влітку, але Володимир запропонував в березні. Згодом блогерка завагітніла.

Дружина 39-річного телеведучого зазначила, що під час вагітності її характер змінився

"Я стала більш сентиментальною й уразливою. Можу розревітися від будь-чого. І навпаки, більш агресивною. Роздратувати мене може також будь-що", — підсумувала Катерина Остапчук. 

Катерина Отсапчук
Катерина Остапчук про свою вагітність. Скриншоти: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Джастін Бібер показав фото дружини на останніх місяцях вагітності. Також ми розповідали, що голлівудську акторку Меган Фокс запідозрили у вагітності.

блогери Володимир Остапчук вагітність батьки Катерина Полтавська

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