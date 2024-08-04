Жена Остапчука беременна — кого ждут супруги

Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Молодая жена украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина призналась подписчикам, что беременна. Будущие родители рассекретили пол ребенка.

Видео с гендер-пати Остапчук поделился на своей странице в Instagram.

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Супруги поделились кадрами с гендер-пати. Владимир и Екатерина устроили праздник для себя и не приглашали родных и друзей. На видео будущие родители позируют на огромной лужайке с белоснежным бантом. Выбранная ими локация находится за пределами города.

Для события Екатерина выбрала приталенное кружевное платье цвета слоновой кости. Свой образ будущая мама дополнила гладкой прической и нюдовым макияжем. Владимир позировал перед камерой в светлых шортах и в голубой рубашке.

Супруги не сохраняли долгое время интригу и признались, что ждут мальчика.

Напомним, ранее мы писали, как родители Владимира и Екатерины Остапчук отреагировали на новости о беременности. Также мы рассказывали, что голливудскую актрису Меган Фокс заподозрили в беременности.