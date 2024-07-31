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Жена Остапчука призналась, как их родители отреагировали на новость о ее беременности

31 июля 2024 06:19
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Родители Владимира Остапчука и его супруги по-разному отреагировали на известие о ее беременности
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Накануне шоумен Владимир Остапчук и его молодая 24-летняя жена Екатерина объявили, что ждут первенца. Теперь стало известно, как они рассказали о важном событии в своей жизни родителям.

Соответствующие сториз появились в Instagram блогера Екатерины Остапчук (Полтавская до свадьбы).

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Как Остапчуки рассказали родителям о беременности

По словам Екатерины, которая находится на 20-й неделе беременности, ее и Владимира родители знали, что звездные супруги планируют пополнение. Впрочем, каждый из членов семьи отреагировал на это по-разному. Например, мама блогера не удивилась, потому что была уверена, что у дочери быстро получится забеременеть.

"Папа на мое "Ты скоро станешь дедушкой" сказал: "Когда?". Мама Вовы трижды спросила, правда ли, потому что привыкла, что мы с приколом. Но мы счастливы. Все звонят почти каждый день и спрашивают, как малыш", — отметила Екатерина.

Владимир и Екатерина Остапчуки
Владимир и Екатерина Остапчуки. Скриншот: Instagram/poka.tya

Также Екатерина ответила на некоторые вопросы подписчиков. Так, например, 24-летняя блогер отметила, что о детях начали говорить в начале года. Екатерина думала начать планировать беременность летом, но Владимир предложил в марте. Вскоре блогер забеременела.

Жена 39-летнего телеведущего отметила, что во время беременности ее характер изменился.

"Я стала более сентиментальной и уязвимой. Могу разреветься от чего-либо. И наоборот, более агрессивной. Раздражить меня может также что бы то ни стало", — подытожила Екатерина Остапчук.

Екатерина Отсапчук
Екатерина Остапчук о своей беременности. Скриншоты: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, что певец Джастин Бибер показал фото супруги на последних месяцах беременности. Также мы рассказывали, что голливудскую актрису Меган Фокс заподозрили в беременности.

блогеры Владимир Остапчук беременность родители Екатерина Полтавская

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