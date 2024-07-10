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Дружина Роберта Паттінсона після народження дочки приголомшила ідеальним тілом у купальнику

10 липня 2024 07:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дружина Роберта Паттінсона після народження дочки приголомшила ідеальним тілом у купальнику
Модель та співачка Сьюкі Вотерхаус. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель та співачка Сьюкі Вотерхаус, яка в березні цього року вперше стала матір'ю, показала фігуру у бікіні. 32-річна дружина Роберта Паттінсона опублікувала пляжні фото з відпочинку.

Фото красуня виставила у своїх соціальних мережах.

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На знімках Сьюкі позує в рожевому купальнику на тлі басейну та проводить час у компанії своїх подруг. Сьюкі Уотерхаус знялася для обкладинки Vogue разом із дочкою, а в інтерв'ю дала рідкісний коментар про розлучення зі своїм попереднім бойфрендом, актором Бредлі Купером.

 

Модель та співачка Сьюкі Вотерхаус
Модель та співачка Сьюкі Вотерхаус. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

 

Модель та співачка Сьюкі Вотерхаус з подругою
Модель та співачка Сьюкі Вотерхаус з подругою. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

 

Модель та співачка Сьюкі Вотерхаус на відпочинку
Модель та співачка Сьюкі Вотерхаус на відпочинку. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

 

2018 року співачка познайомилася із зіркою "Сутінків" Робертом Паттінсоном — ці стосунки, за словами Сьюкі, повністю змінили її життя. Через п'ять років закохані вперше стали батьками, а за кілька місяців таємно одружилися. 38-річний Роберт Паттінсон нещодавно зізнався, що неймовірно щасливий, що став батьком.

Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" закрутила роман зі студентом Оксфорда. А раніше зірка "Сутінків" вперше одружився.

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