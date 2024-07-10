Дружина Роберта Паттінсона після народження дочки приголомшила ідеальним тілом у купальнику
Модель та співачка Сьюкі Вотерхаус, яка в березні цього року вперше стала матір'ю, показала фігуру у бікіні. 32-річна дружина Роберта Паттінсона опублікувала пляжні фото з відпочинку.
Фото красуня виставила у своїх соціальних мережах.
Дружина Роберта Паттінсона вирушила на відпочинок
На знімках Сьюкі позує в рожевому купальнику на тлі басейну та проводить час у компанії своїх подруг. Сьюкі Уотерхаус знялася для обкладинки Vogue разом із дочкою, а в інтерв'ю дала рідкісний коментар про розлучення зі своїм попереднім бойфрендом, актором Бредлі Купером.
2018 року співачка познайомилася із зіркою "Сутінків" Робертом Паттінсоном — ці стосунки, за словами Сьюкі, повністю змінили її життя. Через п'ять років закохані вперше стали батьками, а за кілька місяців таємно одружилися. 38-річний Роберт Паттінсон нещодавно зізнався, що неймовірно щасливий, що став батьком.
Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" закрутила роман зі студентом Оксфорда. А раніше зірка "Сутінків" вперше одружився.
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