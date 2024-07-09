Зірка "Гаррі Поттера" закрутила роман зі студентом Оксфорда
Таємничий чоловік акторки Емми Вотсон — це її однокурсник із Оксфордського університету Кіран Браун. 34-річна актриса фільму "Гаррі Поттер" нещодавно насолодилася романтичним побаченням із хлопцем у кондитерській неподалік від університету.
Про це пише Daily Mail.
Емма Вотсон зустрічається з красунчиком-студентом
Емма здобуває ступінь магістра в Оксфорді, а Кіран працює над докторським ступенем з літератури та економіки 19 століття.
"Емма вивчає письменницьку творчість, і його дипломна робота присвячена теорії літератури, тому їм є про що поговорити. Вона так закохана в Кірана", — говорить інсайдер із оточення зірки.
На знімку Емма, яка розсталася зі своїм колишнім бойфрендом Брендоном Ґріном, сином бізнес-магната сера Філіпа рік тому, із захопленням дивилася на Кірана під час їхнього побачення в пекарні Gail's Bakery в Єриконі, Оксфорд. Актриса була в бежевому в’язаному джемпері, темно-червоному шарфі та темно-синій бейсболці.
Свідок у кондитерській сказав, що клієнти не впізнали актрису.
"Вони говорили у черзі. Я не чув, що вони говорили, окрім того, коли вона замовляла – вона отримала еспресо, тістечко та сік чи щось подібне. Вона, здається, не намагалася сховатися, просто стояла з ним у черзі, як зазвичай. Ніхто на неї не реагував, але я бачив, як люди в магазині впізнали її", — говорить свідок побачення.
Кілька днів тому Емму та Кірана бачили на вулиці, коли вони цілувалися.
В Оксфорді зірка відвідує лише кілька лекцій — з охороною — і завершує решту онлайн.
Емма розійшлася із колишнім прихильником Брендоном минулого року, через деякий час після Різдва — після "серйозного" роману, який тривав приблизно 18 місяців. Вони обидва познайомилися із батьками один одного, і мали романтичну відпустку у Венеції.
Брендон мав репутацію любителя вечірок і раніше зустрічався з кількома моделями. Одного разу його спіймали за залицяннями до Кейт Мосс під час відпочинку в Сен-Бартсі.
Ходили чутки, що каталізатором їхнього розриву стало те, що Емма мала якесь прозріння, пов’язане з її "поверненням Сатурна", і вона вирішила, що хоче розірвати стосунки.
Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" вийшов на червону доріжку разом з мамою свого сина. А раніше Деніел Редкліфф вперше прокоментував конфлікт із авторкою "Гаррі Поттера".
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