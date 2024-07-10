Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супруга Роберта Паттинсона после рождения дочери ошеломила идеальным телом в купальнике arrow

Супруга Роберта Паттинсона после рождения дочери ошеломила идеальным телом в купальнике

10 июля 2024 07:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Жена Роберта Паттинсона после рождения дочери ошеломила идеальным телом в купальнике.
Модель и певица Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель и певица Сьюки Уотерхаус, которая в марте этого года впервые стала матерью, показала фигуру в бикини. 32-летняя супруга Роберта Паттинсона опубликовала пляжные снимки.

Фото красавица выставила в своих социальных сетях.

Читайте также:

Супруга Роберта Паттинсона отправилась на отдых

На снимках Сьюки позирует в розовом купальнике на фоне бассейна и проводит время в компании своих подруг. Сьюки Уотерхаус снялась для обложки Vogue вместе с дочерью, а в интервью дала редкий комментарий о расстовании со своим предыдущим бойфрендом, актером Брэдли Купером.

 

Модель и певица Сьюки Уотерхаус
Модель и певица Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

 

Модель и певица Сьюки Уотерхаус с подругой
Модель и певица Сьюки Уотерхаус с подругой. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

 

Модель и певица Сьюки Уотерхаус на отдыхе
Модель и певица Сьюки Уотерхаус на отдыхе. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

 

В 2018 году певица познакомилась со звездой "Сумерек" Робертом Паттинсоном — эти отношения, по словам Сьюки, полностью изменили ее жизнь. Через пять лет влюбленные впервые стали родителями, а через несколько месяцев тайно поженились. 38-летний Роберт Паттинсон недавно признался, что невероятно счастлив, что стал отцом.

Напомним, звезда Гарри Поттера закрутила роман со студентом Оксфорда. А раньше звезда "Сумерек" впервые женился.

зарубежные звезды Роберт Паттинсон звезды звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных