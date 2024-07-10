Жена Роберта Паттинсона после рождения дочери ошеломила идеальным телом в купальнике.

Модель и певица Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

Модель и певица Сьюки Уотерхаус, которая в марте этого года впервые стала матерью, показала фигуру в бикини. 32-летняя супруга Роберта Паттинсона опубликовала пляжные снимки.

Фото красавица выставила в своих социальных сетях.

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На снимках Сьюки позирует в розовом купальнике на фоне бассейна и проводит время в компании своих подруг. Сьюки Уотерхаус снялась для обложки Vogue вместе с дочерью, а в интервью дала редкий комментарий о расстовании со своим предыдущим бойфрендом, актером Брэдли Купером.

Модель и певица Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

Модель и певица Сьюки Уотерхаус с подругой. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

Модель и певица Сьюки Уотерхаус на отдыхе. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/

В 2018 году певица познакомилась со звездой "Сумерек" Робертом Паттинсоном — эти отношения, по словам Сьюки, полностью изменили ее жизнь. Через пять лет влюбленные впервые стали родителями, а через несколько месяцев тайно поженились. 38-летний Роберт Паттинсон недавно признался, что невероятно счастлив, что стал отцом.

Напомним, звезда Гарри Поттера закрутила роман со студентом Оксфорда. А раньше звезда "Сумерек" впервые женился.