Жена Роберта Паттинсона после рождения дочери ошеломила идеальным телом в купальнике.

Супруга Роберта Паттинсона после рождения дочери ошеломила идеальным телом в купальнике
Модель и певица Сьюки Уотерхаус, которая в марте этого года впервые стала матерью, показала фигуру в бикини. 32-летняя супруга Роберта Паттинсона опубликовала пляжные снимки.
Фото красавица выставила в своих социальных сетях.
Супруга Роберта Паттинсона отправилась на отдых
На снимках Сьюки позирует в розовом купальнике на фоне бассейна и проводит время в компании своих подруг. Сьюки Уотерхаус снялась для обложки Vogue вместе с дочерью, а в интервью дала редкий комментарий о расстовании со своим предыдущим бойфрендом, актером Брэдли Купером.
В 2018 году певица познакомилась со звездой "Сумерек" Робертом Паттинсоном — эти отношения, по словам Сьюки, полностью изменили ее жизнь. Через пять лет влюбленные впервые стали родителями, а через несколько месяцев тайно поженились. 38-летний Роберт Паттинсон недавно признался, что невероятно счастлив, что стал отцом.
Напомним, звезда Гарри Поттера закрутила роман со студентом Оксфорда. А раньше звезда "Сумерек" впервые женился.
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