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Жена Тимура Мирошниченко поблагодарила Могилевскую за усыновленных детей

2 января 2024 14:36
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Жена Тимура Мирошниченко поблагодарила Могилевскую за усыновленных детей
Певица Наталья Могилевская с дочерьми. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

На днях певица Наталья Могилевская призналась, что в начале полномасштабной войны она удочерила две девочки, которым сейчас 12 и три года. Не все порадовались за артистку, так что жена Тимура Мирошниченко решила вступиться за Могилевскую, ведь сама прошла непростой путь усыновления мальчика.

Об этом стало известно из соцсетей жены Тимура Мирошниченко.

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Инна поддержала жену Владимира Остапчука, которая одна из первых поддержала певицу. Мирошниченко возмутилась, что некоторые позволяют себе хейтить артистку.

 

Жена Тимура Мирошниченко поддержала Могилевскую. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Жена Тимура Мирошниченко поддержала Могилевскую. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Жена Тимура Мирошниченко поддержала Могилевскую. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Жена Тимура Мирошниченко поддержала Могилевскую. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Жена Тимура Мирошниченко поддержала Могилевскую. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Жена Тимура Мирошниченко поддержала Могилевскую. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Не знаю, что надо иметь в сердце, чтобы хейтить тех, кто берет в семью детей. И спасает их жизнь. Хейтят те, то в жизни не был в детском доме и даже близко не понимает, что это за ад на земле", — говорит Инна Мирошниченко.

Также супруга шоумена поделилась своим желанием на Новый год.

"Поэтому я от всего сердца радуюсь за эту семью, за спасенные детские жизни, спасибо Наталья Могилевская, а мы тем временем загадываем желание, чтобы в 2024 мы тоже приняли в семью еще одного ребенка!" — сказала Инна Мирошниченко.

Напомним, супруга Остапчука прокомментировала материнство Могилевской.

Ранее Наталья Могилевская стала мамой.

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