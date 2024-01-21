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Супруга Тимура Мирошниченко романтично поздравила мужа с годовщиной

21 января 2024 11:25
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Супруга Тимура Мирошниченко романтично поздравила мужа с годовщиной
Тимур и Инна Мирошниченко с детьми. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Инна Мирошниченко нежно поздравила своего мужа, ведущего Тимура Мирошниченко с годовщиной. Женщина призналась, что делает ее счастливой.

Об этом стало известно из Instagram жены шоумена.

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Тимур и Инна Мирошниченко сейчас готовятся к усыновлению второго ребенка. По словам Инны, у нее самый лучший супруг.

 

"6 лет я самая счастливая женщина в мире, потому что у меня есть ты! Лучший мужчина, самый нежный папа, мой лучший друг. С тобой я расту, летаю, с тобой я всегда в мире надежности и заботы! 6 лет — это вроде бы и немного. Но за эти годы у нас трое детей, путь к четверто, ты выбираешь бус, потому что не любишь семиместные авто. Мы любое препятствие или проблему воспринимаем, как приключение, потому что мы вместе! Нам безразлично, где, и важно, с кем! Ты разрушаешь все негативные установки и стереотипы. Ты создаешь мир, в котором существует только любовь и доверие. Спасибо тебе за эти 6 лет! Планирую быть с тобой еще 6 жизней!" — говорит Инна Мирошниченко.

Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают троих детей: Мию, Марко и Марселя. Последнего усыновили в прошлом году. В начале года супруги начали подготовку к усыновлению еще одного ребенка, хотя раньше Инна рассказывала, что система очень замедляет этот процесс. На днях женщина поделилась видео с поездки на курсы усыновителей.

Напомним, супруга больного Брюса Уиллиса поздравила его с годовщиной романтическим фото.

Ранее Инна Мирошниченко умилила рождественской фотосессией приемного сына.

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звездная пара
Тимур Мирошниченко
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