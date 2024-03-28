Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про сина з дитбудинку

Інна Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина Тімура Мірошниченка Інна поділилася думками стосовно того, як сприймають гостей у дитячих будинках їхні вихованці. За словами жінки, це дуже болючий досвід для малюка.

Про це стало відомо з соціальних мереж Інни.

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Інна Мірошниченко минулого року з чоловіком всиновили хлопчика. Марсель досі адаптується до життя в родині, а названі батьки роблять все можливе, щоб цей процес пройшов якомога комфортніше.

Син Тімура Мірошниченка Марсель. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Крик душі. Всім, кого я надихаю в темі дітей-сиріт. Днями дівчинка тегнула мене під відео, де вона їде з подарунками і цукерками з заклад, звідки наш молодший син", — почала дружина шоумена.

За її словами дівчина була дуже світла. Історія Марселя надихнула її не бути осторонь і подарувати свято діткам.

"Але…Я вас дуже прошу не їздити в дитбудинки з концертами, цукерками, одягом і тд. Про що ця поїздка для дітей? Про те, що дорослий прийшов і пішов. Вони не знають різниці між волонтерами і кандидатами в усиновлювачі. Для них це "мене знову не забрали…". Для них це про нестабільний світ. Якщо ви не можете їздити в одну і ту ж групу стабільно раз на місяць, то скоріше за все частина дітей побачить вас усього один раз. І буде чекати. Де та дівчина, яка казала, які ми класні? Чому вона більше не приходить?", — ділиться Інна.

Потім, за словами Мірошничнко, якщо пощастить і дитина потрапляє в сім’ю, вона не вірить батькам.

"Ідіть в наставництво! Пройдіть навчання і будьте опорним дорослим для однієї дитини (чи кількох). Бо коли ви один на всю групу, чи дасте чи тепло кожному? Ні. У них вже є один (кілька) дорослих на всіх. Вони хочуть свого, опорного. Станьте ним.Гуляйте з однією дитиною, грайте з нею в шахи, будьте другом, допомагайте, знайомте зі світом. Покажіть, який цей світ за межами закладу", — рекомендує Мірошниченко.

Інна радить довести малюку, що людям можна довіряти. Що є ті, хто обійме, коли дитині складно, а не коли волонтер захотів. Дітям потрібний один стабільний дорослий, а не сотня хаотичних.

"Ми часто робимо добрі речі, не розуміючи, що вони можуть нести більше шкоди, ніж користі. І окремо хочу сказати, що я не засуджую тих, хто їздить в заклади. Бо здебільшого так починається історія усиновлення, коли люди не можуть просто їздити, а хочуть дати більше. Або ж ця історія надихне іншого дізнатися більше про дітей в закладах і допомогти їм. Але якщо я вас надихаю їхати до дітей, то нехай це буде у ролі наставництва.Повірте, я спілкувалася з випускниками закладів. Ніхто з них не агітує за концерт на Миколая. Всі вони просять стати наставником", — додала Інна.

Нагадаємо, Інна Мірошниченко ніжно привітала чоловіка зі святом. А раніше Мірошниченки замилували домашньою фотосесією з сином.