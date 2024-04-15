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Супруга Тимура Мирошниченко рассказала об их дочери-провидице

15 апреля 2024 12:45
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Жена Тимура Мирошниченко рассказала об их дочери-провидице
Инна Мирошниченко с дочерью. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Супруга шоу-мена Тимура Мирошниченко Инна часто радует фолловеров подробностями воспитания их детей. В этот раз женщина рассказала, чему научилась сама у дочери.

Об этом стало известно из Instagram Инны.

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По словам женщины, сначала девочке планировали дать имя Соломия ("спокойная", "мирная"). Инна рассказала, что в последний момент сократили до Мия ("непокорная", "упрямая"). И первые годы жизни она такой и была.

 

Инна Мирошниченко с дочерью. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Инна Мирошниченко с дочерью. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"А сейчас это мой учитель. Моя подруга. Провидица. Иногда Мия говорит утвердительно о вещах из будущего, будто они уже случились. И они случаются. И она не удивляется. Потому что знала. Я уже тоже не удивляюсь, просто прислушиваюсь к ней. Дети — это взрослые в маленьких телах. Часто глубокие, мудрые, щедрые. Они принимают все проявления этого мира без порицания. А с любопытством. Нам бы не испортить их. Не сломать их чистоты своим извращенным видением правильного и неправильного. Нам бы учиться у них любить безусловно, верить в чудеса и ценить добро", — комментирует Инна.

Супруга Тимура Мирошниченко ранее также поделилась мыслями о том, как воспринимают гостей в детских домах их воспитанники. По словам женщины, это очень болезненный опыт для малыша.

Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают троих детей: Мию, Марка и Марселя. Последнего усыновили в прошлом году. В начале года супруги начали подготовку к усыновлению еще одного ребенка, хотя раньше Инна рассказывала, что система очень замедляет этот процесс. На днях женщина поделилась видео из поездки на курсы усыновителей.

Напомним, Инна Мирошниченко поздравила супруга с годовщиной. А раньше супруга Тимура Мирошниченко поблагодарила Наталью Могилевскую.

украинские звезды
звездная пара
Тимур Мирошниченко
Инна Мирошниченко

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