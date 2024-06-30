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Жена Тимура Мирошниченко впервые назвала имя дочери

30 июня 2024 16:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В семье Тимура Мирошниченко пополнение — как зовут девочку
Тимур и Инна Мирошниченко. Фото: Instagram/_inna_mi_
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Жена Тимура Мирошниченко Инна поделилась с поклонниками радостными новостями. Супруги удочерили девочку.

О том, как ребенок попал в их семью, Инна рассказала на своей странице в Instagram.

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Инна рассказала, что 15 мая, в Международный день семьи застряла в пробке на Парковой дороге, и чтобы не тратить время зря, позвонила в службу по делам детей и сразу поняла, кто станет новым членом их большой семьи.

"Трубку подняли, а я не ожидала. Прошу подождать и начинаю быстро за рулем заходить на сайт Минсоцполитики, сортировать анкеты детей по возрасту 8-12, и первой среди всех вижу ее имя. Ангелина. Ангел — Инна. Это наш ангел, точно наш. Спрашиваю, актуальна ли анкета? "Лучше приезжайте. Поговорим. Я очень хочу, чтобы все мои дети были в семьях". Это меня так задело", — поделилась жена известного ведущего.

На следующий день они онлайн связались с представителями службы и приняли окончательное решение взять Ангелину к себе. Девочка проживала за границей и супругам пришлось преодолеть более 1600 километров. Жена телеведущего также намекнула, что у девочки есть определенные проблемы со здоровьем, однако их семью это не пугает.

Ведущий Тимур Мирошниченко удочерил дочь по имени Ангелина
Семья Тимура Мирошниченко. Фото: Instagram/_inna_mi_

"Эта история не будет простой, потому что имеет много вызовов и требует много смелости и терпения. Как бы страшно ни было слышать историю или медицинское заключение, ни разу мы не подумали, что надо посмотреть еще кого-то. Потому что мы сразу знали: первая анкета, которая будет актуальной, — это анкета нашего ребенка. Далее было полтора месяца служб, распоряжений, документов, согласований и 1600 км в одну сторону для свидания", — рассказала Инна Мирошниченко.

Она добавила, что впереди их семье предстоит решить еще много вопросов, связанных с документацией, однако они очень счастливы, что им удалось реализовать главную мечту Ангелины.

Напомним, ранее мы писали, как изменился сын семьи Мирошниченко через год после усыновления. Также мы рассказывали, с каким трудом сталкиваются пары, усыновляющие ребенка.

дети
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украинские звезды
Тимур Мирошниченко
Инна Мирошниченко
усыновление ребенка

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