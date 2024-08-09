Як батьки Тімура Мірошниченка та його дружини прийняли прийомних дітей

Телеведучі, блогери Тимур та Інна Мірошниченки. Фото: Instagram/_inna_mi_

Під час повномасштабної війни телеведучі Тімур та Інна Мірошниченки стали багатодітними батьками. Вони усиновили двох дітей, також виховують двох біологічних. Інна Мірошниченко розповіла, як на їхнє рішення відреагували батьки.

Відповідна публікація з’явилася в соцмережах дружини Тімура Мірошниченка.

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У 2023-му Тімур та Інна всиновили Марселя. За словами телеведучої, вони не погоджували це зі своїми батьками, а повідомили постфактум.

"Вони були трохи в шоці. Бабусі переживали, чи вистачить у них сил на трьох онуків. Мій тато запитав: "Це остаточне рішення?" І після "так" просто привітав", — розповіла Інна Мірошниченко.

Батьки Інни Мірошниченко. Фото: Instagram/_inna_mi_

Коли дійшло до усиновлення вдруге, то мама Інни попросила подумати. Бо зіркове подружжя шукали дитину 8-12 років, і на думку родички, це вже сформована особистість. Згодом Мірошниченки всиновили Ангеліну.

"Це в першу чергу дитина", — відповіла тоді я. Хоча потім ще багато разів плакала з думкою "мама була права", але це вже зовсім інша історія. Тато знову подзвонив і запитав "Це остаточне рішення?" І знову привітав", — зізналась Інна.

Вона зазначила, що з перших днів і її батьки, і Тімура, прийняли своїх онуків, ніби знають їх все життя.

"Інколи мені здається, що в батьках ще більше прийняття і безумовної любові, ніж є в нас. Батьки не проходили навчання, не розуміють багатьох речей. І дуже часто бували в шоці від того, що робить з дитиною заклад інституційного догляду. І яка травмована душа потрапляє в сім’ю", — написала Інна.

Тімур Мірошниченко з батьками. Фото: Instagram/_inna_mi_

Нагадаємо, раніше ми писали, що Інна Мірошниченко пояснила, як інтернат негативно вплинув на здоров'я прийомної донечки. Також ми розповідали, як Тімур Мірошниченко спустився з чотирма дітьми з 23-го поверху без світла.