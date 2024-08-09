Как родители Тимура Мирошниченко и его жены приняли приемных детей

Телеведущие, блогеры Тимур и Инна Мирошниченко. Фото: Instagram/_inna_mi_

Во время полномасштабной войны телеведущие Тимур и Инна Мирошниченко стали многодетными родителями. Они усыновили двоих детей, также воспитывают двух биологических. Инна Мирошниченко рассказала, как на их решение отреагировали родители.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях жены Тимура Мирошниченко.

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В 2023-м Тимур и Инна усыновили Марселя. По словам телеведущей, они не согласовали это со своими родителями, а сообщили постфактум.

"Они были немного в шоке. Бабушки переживали, хватит ли у них сил на трех внуков. Мой папа спросил: "Это окончательное решение?" И после "да" просто поздравил", — рассказала Инна Мирошниченко.

Родители Инны Мирошниченко. Фото: Instagram/_inna_mi_

Когда дошло до усыновления второй раз, мама Инны попросила подумать. Потому что звездные супруги искали ребенка 8-12 лет, и, по мнению родственницы, это уже сформированная личность. Впоследствии Мирошниченко усыновили Ангелину.

"Это в первую очередь ребенок", — ответила тогда я. Хотя потом еще много раз плакала с мыслью "мама была права", но это уже совсем другая история. Папа снова позвонил и спросил "Это окончательное решение?" И снова поздравил", — призналась Инна.

Она отметила, что с первых дней и ее родители, и Тимура, приняли своих внуков, будто знают их всю жизнь.

"Иногда мне кажется, что в родителях еще больше принятия и безусловной любви, чем у нас. Родители не проходили учебу, не понимают многих вещей. И очень часто были в шоке от того, что делает с ребенком заведение институционального ухода. И какая травмированная душа попадает в семью", — написала Инна.

Тимур Мирошниченко с родителями. Фото: Instagram/_inna_mi_

Напомним, ранее мы писали, что Инна Мирошниченко объяснила, как интернат негативно повлиял на здоровье приемной дочери. Также мы рассказывали, как Тимур Мирошниченко спустился с четырьмя детьми с 23-го этажа без света.