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Перша піца — Тімур Мірошниченко розповів про вихідні родини у новому складі

1 липня 2024 12:54
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Тімур Мірошниченко розповів про вихідні родини у новому складі
Шоумен Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: менеджмент проєкту
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведучий програми "ЖВЛ Представляє" Тімур Мірошниченко та його дружина Інна стали батьками вчетверте. Зіркова пара, яка рік тому стала батьками для названого сина Марселя, якому скоро виповниться три, вдочерила старшу дівчинку Ангеліну. В ефірі "Сніданку з 1+1" ведучий розповів, як сімʼя вперше провела вихідні у новому складі та як діти прийняли старшу сестру.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Тімур Мірошниченко зазначив, для них з дружиною це новий досвід, незважаючи на те, що шлях усиновлення вони вже проходили. Ведучий розповів, що Ангеліна вперше в житті скуштувала піцу.

 

Шоумен Тімур Мірошниченко з родиною
Шоумен Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: менеджмент проєкту

 

"Вчора ввечері поки світла не було гуляли на вулиці до 10 вечора. Ну і звісно, діти хочуть їсти і ми замовили піцу. Ангеліні 8 років і вона вперше їла піцу. І звісно, вона навіть не знала, як її тримати. Не можу сказати, що складний, але надзвичайно цікавий досвід, коли ти пояснюєш очевидні, здавалося б, речі дитині, яка старше, ніж твої попередні діти", — поділився Тімур.

Ведучий розповів, що діти чекали на поповнення в родині. Вони записували відео для своєї старшої сестрички і відправляли її.

Вперше Тімур та Інна познайомились з Ангеліною місяць тому в Польщі. Саме там знаходився дитбудинок, який евакуювали в лютому 2022 року. Більше всього на зустріч з Ангеліной чекала 6-річна Мія, бо вона дуже хотіла старшу сестричку.

 

 

"Я пам'ятаю вона просто підійшла до нас і ствердно сказала: "Так, у мене у мене буде старша сестра, десь років 8.Ми будемо спати в одній кімнаті, вона на верхній полиці", — розповів Тімур.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченко поділилася, як змінився їхній названий син. А раніше Мірошниченки вперше розповіли про ім'я дочки.

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