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Дружина Ткача здійснила заповітну мрію доньки

7 січня 2024 19:06
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дружина Ткача здійснила заповітну мрію доньки
Вікторія і Юрій Ткачі. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Дружина відомого українського коміка Юрія Ткача Вікторія поїхала закордон. Вона разом з донькою відправилась до Парижу, бо це була їхня мрія.

Жінка розповіла про це в instagram.

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Вікторія Ткач поїхала до Парижу разом із донькою

Дружина коміка Вікторія Ткач відправилась разом з донькою Лізою до Парижу. Вони поїхали туди автівкою. Вікторія розповіла, що це була мрія дівчинки і її теж. Тепер вона вибирає не боятися і жити на повні груди.

"Я обираю жити! Не боятися свої мрій, бажань і рухатись до їх здійснення. Попри все і незважаючи ні на що. Привіт, любий Париж!
Я про тебе мріяла", — написала під відео дружина зіркового коміка.

Що сказали люди про подорож під час війни

Підписники Вікторії Ткач по-різному відреагували на подорож до Парижу. Де-хто підтримав жінку, а інші засудили.

  • А я мрію про Перемогу!
  • Клас, чудова настава для себе, потрібно жити і кайфувати, ви молодець!
  • Я теж відпочила б в Парижі, але в мирний час. Здається і відчуття від задоволення будуть зовсім інші.

Раніше донька Ткача заспівала на великий сцені.

Нагадаємо, що у мережі різко засудили новий сезон шоу "Розсміши коміка".

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