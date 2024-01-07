Дружина Ткача здійснила заповітну мрію доньки

Вікторія і Юрій Ткачі. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/

Дружина відомого українського коміка Юрія Ткача Вікторія поїхала закордон. Вона разом з донькою відправилась до Парижу, бо це була їхня мрія.

Жінка розповіла про це в instagram.

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Вікторія Ткач поїхала до Парижу разом із донькою

Дружина коміка Вікторія Ткач відправилась разом з донькою Лізою до Парижу. Вони поїхали туди автівкою. Вікторія розповіла, що це була мрія дівчинки і її теж. Тепер вона вибирає не боятися і жити на повні груди.

"Я обираю жити! Не боятися свої мрій, бажань і рухатись до їх здійснення. Попри все і незважаючи ні на що. Привіт, любий Париж!

Я про тебе мріяла", — написала під відео дружина зіркового коміка.

Що сказали люди про подорож під час війни

Підписники Вікторії Ткач по-різному відреагували на подорож до Парижу. Де-хто підтримав жінку, а інші засудили.

А я мрію про Перемогу!

Клас, чудова настава для себе, потрібно жити і кайфувати, ви молодець!

Я теж відпочила б в Парижі, але в мирний час. Здається і відчуття від задоволення будуть зовсім інші.

Раніше донька Ткача заспівала на великий сцені.

Нагадаємо, що у мережі різко засудили новий сезон шоу "Розсміши коміка".