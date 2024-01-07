Дружина Ткача здійснила заповітну мрію доньки
Дружина відомого українського коміка Юрія Ткача Вікторія поїхала закордон. Вона разом з донькою відправилась до Парижу, бо це була їхня мрія.
Жінка розповіла про це в instagram.
Вікторія Ткач поїхала до Парижу разом із донькою
Дружина коміка Вікторія Ткач відправилась разом з донькою Лізою до Парижу. Вони поїхали туди автівкою. Вікторія розповіла, що це була мрія дівчинки і її теж. Тепер вона вибирає не боятися і жити на повні груди.
"Я обираю жити! Не боятися свої мрій, бажань і рухатись до їх здійснення. Попри все і незважаючи ні на що. Привіт, любий Париж!
Я про тебе мріяла", — написала під відео дружина зіркового коміка.
Що сказали люди про подорож під час війни
Підписники Вікторії Ткач по-різному відреагували на подорож до Парижу. Де-хто підтримав жінку, а інші засудили.
- А я мрію про Перемогу!
- Клас, чудова настава для себе, потрібно жити і кайфувати, ви молодець!
- Я теж відпочила б в Парижі, але в мирний час. Здається і відчуття від задоволення будуть зовсім інші.
Раніше донька Ткача заспівала на великий сцені.
Нагадаємо, що у мережі різко засудили новий сезон шоу "Розсміши коміка".
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