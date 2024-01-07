Жена Ткача осуществила заветную мечту дочери

Юрий Ткач с супругой Викторией. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/

Жена известного украинского комика Юрия Ткача Виктория уехала за границу. Она вместе с дочерью отправилась в Париж, потому что это была их мечта.

Женщина рассказала об этом в instagram.

Читайте также:

Виктория Ткач уехала в Париж вместе с дочерью

Жена комика Виктория Ткач отправилась вместе с дочерью Лизой в Париж. Они поехали туда машиной. Виктория рассказала, что это была мечта девочки и ее тоже. Теперь она выбирает не бояться и жить, дышать, полной грудью.

"Я выбираю жить! Не бояться своих мечтаний, желаний и двигаться к их осуществлению. Несмотря на все и несмотря ни на что. Привет, дорогой Париж! Я о тебе мечтала", — написала под видео жена звездного комика.

Что сказали люди о путешествии во время войны

Подписчики Виктории Ткач по-разному отреагировали на поездку в Париж. Кое-кто поддержал женщину, а другие осудили.

А я мечтаю о Победе!

Класс, отличный совет для себя, нужно жить и кайфовать, вы молодец!

Я бы тоже отдохнула в Париже, но в мирное время. Кажется, и ощущения от удовольствия будут совсем другие.

Раньше дочь Ткача спела на большой сцене.

Напомним, что в сети резко осудили новый сезон шоу "Рассмеши комика".