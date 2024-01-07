Жена Ткача осуществила заветную мечту дочери
Жена известного украинского комика Юрия Ткача Виктория уехала за границу. Она вместе с дочерью отправилась в Париж, потому что это была их мечта.
Женщина рассказала об этом в instagram.
Виктория Ткач уехала в Париж вместе с дочерью
Жена комика Виктория Ткач отправилась вместе с дочерью Лизой в Париж. Они поехали туда машиной. Виктория рассказала, что это была мечта девочки и ее тоже. Теперь она выбирает не бояться и жить, дышать, полной грудью.
"Я выбираю жить! Не бояться своих мечтаний, желаний и двигаться к их осуществлению. Несмотря на все и несмотря ни на что. Привет, дорогой Париж! Я о тебе мечтала", — написала под видео жена звездного комика.
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Подписчики Виктории Ткач по-разному отреагировали на поездку в Париж. Кое-кто поддержал женщину, а другие осудили.
- А я мечтаю о Победе!
- Класс, отличный совет для себя, нужно жить и кайфовать, вы молодец!
- Я бы тоже отдохнула в Париже, но в мирное время. Кажется, и ощущения от удовольствия будут совсем другие.
Раньше дочь Ткача спела на большой сцене.
Напомним, что в сети резко осудили новый сезон шоу "Рассмеши комика".
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