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Жена Ткача осуществила заветную мечту дочери

7 января 2024 19:06
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Жена Ткача осуществила заветную мечту дочери
Юрий Ткач с супругой Викторией. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Жена известного украинского комика Юрия Ткача Виктория уехала за границу. Она вместе с дочерью отправилась в Париж, потому что это была их мечта.

Женщина рассказала об этом в instagram.

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Виктория Ткач уехала в Париж вместе с дочерью

Жена комика Виктория Ткач отправилась вместе с дочерью Лизой в Париж. Они поехали туда машиной. Виктория рассказала, что это была мечта девочки и ее тоже. Теперь она выбирает не бояться и жить, дышать, полной грудью.

"Я выбираю жить! Не бояться своих мечтаний, желаний и двигаться к их осуществлению. Несмотря на все и несмотря ни на что. Привет, дорогой Париж! Я о тебе мечтала", — написала под видео жена звездного комика.

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Подписчики Виктории Ткач по-разному отреагировали на поездку в Париж. Кое-кто поддержал женщину, а другие осудили.

  • А я мечтаю о Победе!
  • Класс, отличный совет для себя, нужно жить и кайфовать, вы молодец!
  • Я бы тоже отдохнула в Париже, но в мирное время. Кажется, и ощущения от удовольствия будут совсем другие.

Раньше дочь Ткача спела на большой сцене.

Напомним, что в сети резко осудили новый сезон шоу "Рассмеши комика".

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