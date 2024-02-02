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Дружина "Тора" вразила ідеальним тілом у купальнику на відпочинку

2 лютого 2024 08:36
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина "Тора" вразила ідеальним тілом у купальнику на відпочинку
Акторка Ельза Патакі. Фото: MEDIA-MODE.COM
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Ельза Патакі продемонструвала свою неймовірно підтягнуту фігуру в дуже відкритому купальнику. Зірку помітили, коли вона вирушила на пляж у Байрон-Бей з друзями.

Про це пише Daily Mail.

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47-річна іспанська актриса, яка нещодавно спростувала чутки про проблеми у шлюбі з чоловіком Крісом Гемсвортом, усміхалася, насолоджуючись купанням. На жаль, насолода Ельзи від пляжного відпочинку незабаром зіпсувалася, коли вона повернулася до свого Range Rover і виявила, що її оштрафували за паркування.

 

Акторка Ельза Патакі. Фото: MEDIA-MODE.COM
Акторка Ельза Патакі. Фото: MEDIA-MODE.COM

 

Акторка Ельза Патакі. Фото: MEDIA-MODE.COM
Акторка Ельза Патакі. Фото: MEDIA-MODE.COM

 

Акторка Ельза Патакі. Фото: MEDIA-MODE.COM
Акторка Ельза Патакі. Фото: MEDIA-MODE.COM

 

Акторка Ельза Патакі. Фото: MEDIA-MODE.COM
Акторка Ельза Патакі. Фото: MEDIA-MODE.COM

Минулого року ходили чутки, що зірка "Тора" розлучається з дружною після 10 років шлюбу. Пара поїхала у відпустку окремо. Джерело стверджує, що Кріс хоче жити "простішим життям", але "Ельза хоче більшого".

"Вони були ідеальною командою — обидва чудові, красиві діти. Все здавалося ідеальним. Але все однозначно змінилося", — додали вони.

Минулого року пара провела значну кількість часу, відпочиваючи окремо, що спонукало шанувальників запитати, чи все добре у подружжя. Пізніше Кріс і Ельза повністю спростували підозри кількома фотографіями, на яких вони виглядають дуже щасливими під час сімейного відпочинку на Фіджі та під час свят.

Кріс і Ельза одружилися під час різдвяних свят у 2010 році. Подружжя живе в особняку в Брокен-Хед біля Байрон-Бей вартістю 30 мільйонів доларів після переїзду з Лос-Анджелеса до Австралії дев'ять років тому.

Нагадаємо, наречена Ді Капріо оголила розкішну фігуру на модному показі.

Раніше Хлої Кардаш'ян у крихітному бікіні влаштувала фотосесію у снігах.

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Кріс Гемсворт

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