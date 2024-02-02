Жена "Тора" поразила идеальное тело в купальнике на отдыхе.

Супруга "Тора" поразила идеальным телом в купальнике на отдыхе
Актриса Эльза Патаки продемонстрировала свою невероятно подтянутую фигуру в очень открытом купальнике. Звезду заметили, когда она отправилась на пляж в Байрон-Бей с друзьями.
Об этом пишет Daily Mail.
Отдых супруги "Тора"
47-летняя испанская актриса, которая недавно опровергла слухи о проблемах в браке с мужем Крисом Хемсвортом, улыбалась, наслаждаясь купанием. К сожалению, наслаждение Эльзы от пляжного отдыха вскоре испортилось, когда она вернулась к своему Range Rover и обнаружила, что ее оштрафовали за парковку.
В прошлом году ходили слухи, что звезда "Тора" расстается с супругой после 10 лет брака. Пара отправилась в отпуск отдельно. Источник утверждает, что Крис хочет жить "более простой жизнью", но "Эльза хочет большего".
"Они были идеальной командой — оба замечательные, красивые дети. Все казалось идеальным. Но все однозначно изменилось", — добавили они.
В прошлом году пара провела значительное количество времени, отдыхая отдельно, что побудило поклонников спросить, все ли у супругов хорошо. Позже Крис и Эльза полностью опроверли подозрения несколькими фотографиями, на которых они выглядят очень счастливыми во время семейного отдыха на Фиджи и во время праздников.
Крис и Эльза поженились во время рождественских праздников в 2010 году. Супруги живут в особняке в Брокен-Хед возле Байрон-Бэй стоимостью 30 миллионов долларов после переезда из Лос-Анджелеса в Австралию девять лет назад.
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