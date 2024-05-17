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Дружину Павліка звинуватили в хайпі на вагітності

17 травня 2024 22:50
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Стас Кожушко
Редактор
Дружину Віктора Павліка, блогерку Катерину Репяхову, звинуватили в хайпі на вагітності
Блогерка Катерина Репяхова. Фото: Instagram/epyahovakate
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Павлік (Репяхова) заінтригувала своїх підписників в соцмережах, коли анонсувала важливу подію. Але коли її розсекретила — отримала чимало негативних коментарів. 

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Репяхової.

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Катерину Репяхову звинуватили в хайпі

Молода дружина народного артиста України пообіцяла розповісти історію життя, коли бажання здійснюються швидше, ніж можна собі уявити. Деякі підписники припустили, що Репяхова вагітна. Що підтверджувати блогерка не стала, лише попросила трохи почекати.

Катерина Репяхова дещо анонсувала
Прогрів аудиторії від Катерини Репяхової. Скриншот: Instagram/epyahovakate

Після цього Катерина опублікувала блок реклами, а згодом відео, яке і обурило деяких підписників Репяхової. На ньому дружина Віктора Павліка заявила: вона завжди мріяла про доньку і навіть не думала, що стане мамою дівчинки так скоро. Але за секунду з’ясувалось — Репяхова буде кумою бізнесвумен Наталії Міцкевич.

Своє обурення в коментарях висловили чимало фолловерів Репяхової. Вони звинуватили блогерку в хайпі. 

  • Господи, оце блін новина. Похайпилась, фу дурепа, відписка.
  • Хайп на чужій дитині?
  • Прогрів і хайп. Відписка.
Коментарі посту Катерини Репяхової
Деякі коментарі під відео Катерини Репяхової. Скриншот: Instagram/epyahovakate

Зазначимо, Катерина Репяхова та Віктор Павлік виховують сина Михайла, якому в червні виповниться 3 роки. Зіркові батьки розповіли в соцмережах, що хлопчик проходить лікування. В нього затримка мовленнєвого розвитку.

"Я пишаюся бути мамою не нормотипової дитини. Мій син обрав мене своєю мамою, тому що знав, що тільки я зможу любити його таким, яким він є. Тому що саме я пройду з ним цей важкий шлях. Тому що саме я буду тримати його за руку стільки, скільки йому це буде потрібно", — заявила напередодні Репяхова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд оштрафував киянина, який вдавав з себе менеджера співака YAKTAK. Також ми розповідали, що співачку Анну Трінчер прооперували.

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