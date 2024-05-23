Віктор Павлік встановили штучний клапан на серці — фото

Український співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/viktorpavlik/

Відомий український співак Віктор Павлік наважився зробити складну операцію на серці. Зірка більше двох діб провів у реанімації.

Про це повідомила його дружина Катерина Реп'яхова на своїй сторінці Instagram.

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Віктор Павлік більше двох діб провів у реанімації

Кохана співака повідомила про те, що він провів у лікарні 10 днів та переніс складну операцію на серці.

Реп'яхова раніше повідомляла про те, що артист має вроджений порок серця. З віком його клапан зносився і перестав належним чином виконувати свою функцію. Через деякий час Павлік наважився на операцію по встановленню штучного клапану.

Хірургічне втручання пройшло з ускладненнями. Співак дві доби провів у реанімації. Катерина Реп'яхова зізналася, що її чоловік не міг сказати ні слова, після того, як прийшов у свідомість. На щастя, зараз співак добре себе почуває і його вже виписали з лікарні.

"10 днів у лікарні, чотири години операції, пів години зупинки мого коханого серця, пів години апарату штучного кровообігу, дві доби в реанімації, пів доби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. Дві доби без зв'язку та дві доби нескінченних дзвінків до реанімації", — шокувала кохана співака.

Український співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/

Український співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/

Український співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/

Український співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/

Реп'яхова зізналася підписникам про те, що Павлік не хотів робити операцію на серці, однак наважився на неї заради свого сина та його майбутнього.

Нагадаємо, дружині Віктора Павліка провели операцію, щоб запобігти появі онкології. Також кілька місяців тому Павлік потрапив до лікарні через тиск.