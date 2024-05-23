Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий український співак переніс складну операцію на серці arrow

Відомий український співак переніс складну операцію на серці

23 травня 2024 17:21
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Віктор Павлік встановили штучний клапан на серці — фото
Український співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/viktorpavlik/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Віктор Павлік наважився зробити складну операцію на серці. Зірка більше двох діб провів у реанімації.

Про це повідомила його дружина Катерина Реп'яхова на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Віктор Павлік більше двох діб провів у реанімації

Кохана співака повідомила про те,  що він провів у лікарні 10 днів та переніс складну операцію на серці.

Реп'яхова раніше повідомляла про те, що артист має вроджений порок серця. З віком його клапан зносився і перестав належним чином виконувати свою функцію. Через деякий час Павлік наважився на операцію по встановленню штучного клапану.

Хірургічне втручання пройшло з ускладненнями. Співак дві доби провів у реанімації. Катерина Реп'яхова зізналася, що її чоловік не міг сказати ні слова, після того, як прийшов у свідомість. На щастя, зараз співак добре себе почуває і його вже виписали з лікарні.

"10 днів у лікарні, чотири години операції, пів години зупинки мого коханого серця, пів години апарату штучного кровообігу, дві доби в реанімації, пів доби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. Дві доби без зв'язку та дві доби нескінченних дзвінків до реанімації", — шокувала кохана співака.

Віктор Павлік потрапив у реанімацію
Український співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/
Віктор Павлік переніс операцію на серці
Український співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/
Віктор Павлік потрапив до лікарні
Український співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/
Віктора Павліка виписали з лікарні
Український співак Віктор Павлік. Фото: instagram.com/stories/repyahovakate/

Реп'яхова зізналася підписникам про те, що Павлік не хотів робити операцію на серці, однак наважився на неї заради свого сина та його майбутнього.

Нагадаємо, дружині Віктора Павліка провели операцію, щоб запобігти появі онкології. Також кілька місяців тому Павлік потрапив до лікарні через тиск.

діти
лікарні
Віктор Павлик
операція
Катерина Репяхова
українські зірки
лікарі
серце

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ