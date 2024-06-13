Жене Виктора Павлика исполнилось 30 лет — кого пригласила на праздничный ужин

Певец Виктор Павлик и блогер Екатерина Павлик (Репяхова). Фото: Instagram/repyahovakate

В четверг, 13 июня, супруга певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Павлик (Репяхова) отметила юбилей. Ей исполнилось 30 лет.

По этому поводу она сделала несколько публикаций в своем Instagram, на который подписано более 200 тысяч фолловеров.

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Юбилей супруги Виктора Павлика

Сначала Екатерина опубликовала видео, которое сейчас в трендах соцсетей. По сюжету она сидит у торта со свечами, которые символизируют 20 лет и загадывают желания. А уже через мгновение в кадре появляется звездный муж и сын. В торте свечи уже показывают актуальный возраст и перемены в жизни.

В другой публикации Екатерина обнародовала свое главное желание. Уже 15 июня ее сыну Михаилу исполнится три года. Но у мальчика задержка речевого развития. Из-за чего звездная семья водит Михаила к разным специалистам.

"Мечта одна. Чтобы мой любимый сынишка разговаривал. Сегодня я живу ради него. Мечтаю, радуюсь, стремлюсь для него", — призналась Екатерина.

В своих соцсетях жену трогательно поздравил Виктор Павлик. Для народного артиста Украины это уже четвёртый брак.

"Любимая моя, искренне поздравляю с днем рождения! Желаю всех-всех благ! Люблю тебя и спасибо за все", — написал он.

Для празднования дня рождения Репяхова выбрала один из столичных ресторанов у Днепра. На торжественный ужин пришли друзья Екатерины, ее мама, а на сцене вживую для гостей и возлюбленной пел Павлик.

Празднование дня рождения Репяховой в Киеве. Скриншоты: Instagram/repyahovakate

Напомним, ранее мы рассказывали, что жену Виктора Павлика захейтили за съемки певца после операции. Также мы писали, что Павлик перенес сложную операцию на сердце.