Дружину Віктора Павліка блогерку Катерину Репяхову захейтили за зйомки співака після операції на серці

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: Instagram/epyahovakate

В четвер, 23 травня, співака Віктора Павліка виписали з лікарні, де він проходив відновлення після складної операції на серці. Його дружина, блогерка Катерина Павлік (Репяхова) багато чого знімала на відео в лікарні. За що її почали критикувати деякі користувачі соцмереж.

В сторіз свого Instagram дружина Віктора Павліка відреагувала на подібні закиди.

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Катерина Репяхова відповіла хейтерам

В коментарях під зворушливим чорно-білим відео деякі фолловери та відвідувачі профілю Катерини висловили нерозуміння. Мовляв, як в такий важкий час для родини блогерка взагалі почала знімати контент в реанімації, а також показувати власні емоції на камеру. Молода дружина Павліка не промовчала та відповіла хейтерам.

Блогерка зазначила, що як тільки зірковому чоловіку стало краще, він попросив, аби вона надіслала фото з реанімації його друзям.

"Якщо щось комусь не подобається — гуляйте вальсом. Нікому не обіцяла бути зручною і хорошою", — зізналась Репяхова.

Також Катерина наголосила — на операцію Павліка надихнув маленький син Михайло, якому влітку виповниться три роки. До цього, після обстежень, артист не хотів лягати в лікарню.

Реакція Репяхової на хейт. Скриншоти: Instagram/epyahovakate

Зазначимо, що операція на серце тривала дві години. 30 хвилин серце Віктора Павліка не билося, і весь цей час він був підключений до апарату штучного кровообігу. Зараз артист почувається добре та продовжує відновлення після операції, яку зробив відомий та досвідчений лікар Борис Тодуров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що молоду дружину Віктора Павліка звинуватили в хайпі на вагітності. Також ми розповідали, що акторка Віталіна Біблів підбила підсумки скандалу з кінотеатром.