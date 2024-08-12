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Дружина зірки "Ліги Сміху" Віктора Розового замилувала кадрами, як песик обожнює військового

12 серпня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Віктор Розовий показався разом із песиком Русланом
Комік та військовий Віктор Розовий. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий отримав важке осколкове поранення голови на передовій. Після важкої операції та тривалої реабілітації актор став частіше виходить на зв'язок із шанувальниками. Його дружина, актриса Ольга Мерзлікіна показала, як військовий обожнює свого песика Руслана.

Відео вона опублікувала у TikTok.

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Віктор Розовий із домашнім улюбленцем

@olgamerzlikina00

Руслан вміє давати цьом🐶

♬ оригінальний звук - Olga Merzlikina

На опублікованих кадрах військовий, лежачи на лікарняному ліжку, грається зі своїм песиком Русланом. Французький бульдог дуже любить смаколики і Розовий цілує свого улюбленця та хоче жартома змусити Руслана "поцьомати" господаря за смачний корм. Військовий у гарному настрої та на відео можна почути його гучний сміх та його коханої.

"Руслан вміє давати цьом", — лаконічно підписала кадри дружина захисника.

Дружина зірки "Ліги Сміху" Віктора Розового замилувала кадрами, як песик обожнює військового - фото 1
Комік Віктор Розовий із дружиною Ольгою Мерзлікіною. Фото: instagram.com/oliamerzlikina/

Нагадаємо, 21 березня Розовий отримав важке осколкове поранення голови під час гарячих боїв на передовій. Два тижні після важкої евакуації за життя військового боролися медики. Зараз Віктор потребує реабілітації за кордоном.

Нагадаємо, актор "Кварталу" Віктор Розовий отримав важке осколкове поранення голови під час бойового завдання на фронті. Він розповів, хто врятував його від загибелі. Також комік висміяв пропагандистів. 

TikTok собака українські зірки домашні тварини війна в Україні поранення Віктор Розовий

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